Angus Cloud: Euphoria dizisinin aktörü 25 yaşında hayatını kaybetti

30 dakika önce

Aile bu acı olayın başkaları için de 'yalnız olmadıklarını ve sorunlarıyla sessizlik içinde tek başlarına mücadele etmek zorunda olmadıklarını hatırlatmasını' umduklarını belirtti.

HBO'dan yapılan açıklamada "Angus Cloud'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. O çok yetenekli bir aktördü ve hem HBO hem de Euphoria ailesinin sevilen bir üyesiydi" dendi.