Berlusconi’nin vasiyeti açıklandı: Şirketin kontrolü büyük çocuklarında olacak, sevgilisi 100 milyon Euro alacak

Kaynak, Getty Images

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

6 Temmuz 2023, 14:06 +03 Güncelleme 54 dakika önce

Geçen ay hayatını kaybeden İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi vasiyetinde, aile holdinginin kontrolünü ilk evliliğinden olan iki çocuğuna bıraktı. Son yıllarında birlikte olduğu sevgilisi Marta Fascina’ya da 100 milyon Euro ayırdı. Berlusconi'nin toplam serveti 6,5 milyar Euro olarak hesaplanmıştı.

12 Haziran’da 86 yaşında hayatını kaybeden Berlusconi’nin vasiyeti dün açıldı. Ansa ajansının haberine göre Berlusconi aile şirketlerinin dağılımıyla ilgili kararını 2006’da vasiyetine geçirmişti. Bu kararla Berlusconi, Fininvest Holding'in yüzde 53’lük hissesini büyük çocukları Marina ve Pier Silvio’ya bıraktı. İkinci evliliğinden olan çocukları Barbara, Eleonora ve Luigi Berlusconi de geri kalan hisseleri paylaşacak.

Medya ve yayıncılık grupları, bankacılık sektörü ve Serie A’daki Monza futbol kulübü gibi yatırımların çatı kuruluşu olan Fininvest’in yönetiminde bugüne kadar da Berlusconi’nin en büyük iki çocuğu daha büyük rol sahibiydi. 56 yaşındaki Marina Berlusconi Fininvest’in başkanı, 54 yaşındaki Pier Silvio Berlusconi ise yönetim kurulu üyesi ve medya grubunun yöneticisiydi. İkinci evliliğinden olan üç çocuğu ise aile şirketlerinde daha az rol sahibiydi.

Berlusconi’nin beş çocuğu daha önce yaptıkları açıklamada babalarının da isteği üzerine hiçbir hissedarın holdingin kontrolüne tek başına sahip olmayacağını söylemişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Berlusconi'nin cenazesine katılan çocukları; Leonora, Barbara, Luigi, Marina, Pier Silvio ve Paolo.

Sevgilisi, kardeşi ve dostu için not

Silvio Berlusconi’nin 2022’de bir hastaneye kaldırılışı sırasında vasiyetnameye ek yaptığı ve çocuklarından kendisine yakın birkaç isme milyonlarca euro verilmesini istediği de ortaya çıktı.

Berlusconi bu notla, son birkaç yıldır birlikte yaşadığı 33 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina’ya 100 milyon Euro bıraktı. Kardeşi Paolo Berlusconi’ye de 100 milyon, yakın dostu Marcello Dell’Utri’ye ise 30 milyon Euro verilmesini istedi.

Berlusconi’nin partisinden bir dönem senatörlük yapan, 2014’te mafya bağlantısı suçlamasından mahkumiyet alan Dell’Utri, eski dostunun kendisine bıraktığı mirası öğrenince "şok olduğunu" söyledi. Dell’Utri, "Sabahtan beri ağlıyorum, maddi şeyler için değil, bu adamın ne kadar yüce biri olduğunu gösteren jesti için. Benim için bir kardeş gibiydi" dedi.

Berlusconi bu isimlere bıraktığı mirası, "onlara olan sevgim ve onların bana olan sevgisi için" diye açıkladı.

Çocuklarına yazdığı bu notu, "Teşekkürler, hepinize çok sevgiler, babanız" diye imzaladı.

Evi müze olabilir

İtalya basınındaki bazı haberlerde de Berlusconi’nin ikamet yeri olan Milano yakınlarındaki villasının müzeye dönüştürülebileceği iddia edildi.

Berlusconi’nin 1970’lerden bu yana yaşadığı Arcore’deki Villa San Martino’nun eski başbakanın anısını yaşatmak için ziyarete açılması bekleniyor.

Berlusconi’nin "bunga bunga" olarak anılan partilerine de ev sahipliği yapan gösterişli villada çok sayıda kıymetli tablo ve sanat eseri de bulunuyor.