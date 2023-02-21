Putin, Rusya'nın ABD'yle imzaladığı Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nı askıya aldı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Konuşmayı medyanın yanısıra Rusya parlamentosu üyeleri ve yönetimin en üst düzey mensupları izledi

29 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşı başlatmasının birinci yılı (24 Şubat) öncesi yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında Batı'yı, bu savaşı kışkırtmak ve tırmandırmakla suçladı. ABD ile müttefiklerinin "sınırsız güç" peşinde olduklarını söyleyen Putin konuşmasının sonunda, ABD ile aralarındaki ikili silahsızlanma anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.

Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START), Rusya ile ABD arasında 2002 yılında imzalanmıştı.

Putin ise konuşmasında, ABD nükleer deneme yaparsa Rusya'nın da nükleer silahlarını denemesi gerektiğini söyledi.

Uygulanan ekonomik yaptırımların Rusya'yı dize getirmeyi başaramadığını söyleyen Putin, savaşa giden Rus askerlerini övdü ve onlara ve ailelerine daha güçlü destek vadetti.

Rusya lideri konuşmasının önemli bir bölümünde, "özel operasyon" diye adlandırdığı Ukrayna'nın işgalini, ülkesinin bu topraklardan kaynaklı bir Nazi tehdidi ile karşı karşıya olduğu için başlattığı ve bu gerginliği askeri düzeye tırmandıranın Batı olduğu tezlerini tekrarladı ve ayrıntılandırdı.

Putin, Donbas bölgesiyle ilgili sorunları barışçı yollardan çözmeyi denediklerini ama Batı'nın barış söyleminin "sahte ve zalim bir yalandan ibaret" olduğunu söyledi, Kiev yönetiminin biyolojik ve nükleer silah edinmeye çalıştığını öne sürdü.

Putin, "Bu sorunu barışçı bir şekilde çözmek, bu çok zor çatışmadan barışçı bir çıkış yolu müzakere etmek için mümkün olan her şeyi yaptık. Fakat arkamızdan çok farklı bir senaryo hazırlanıyordu. (Batı) yalnızca zaman kazanmaya çalışıyor, siyasi süukastlere, inançlı insanlara yapılan kötü muameleye göz yumuyordu" dedi.

Putin'in Moskova'daki Gostiny Dvor salonunda yaptığı konuşmada "Bunu tekrar etmek istiyorum. Savaştan onlar sorumludur. Biz ise bunu durdurmak için güç kullanıyoruz" sözleri, aralarında Rusya yönetiminin en üst düzey isimleri ve parlamento üyelerinin bulunduğu dinleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı.

Dün Ukrayna'yı ziyaret eden bugün ise Polonya'nın başkenti Varşova'da temaslarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın da burada yapması beklenen konuşma öncesi Putin'i dinlediği bildiriliyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Putin ülkesinin Ukrayna'dan gelen bir Nazi tehlikesi ile karşı karşıya olduğu tezini yineledi

'Yaptırımlarla kendilerini cezalandırıyorlar'

Putin devamla, Batı'yı 1930'larda Nazilerin Almanya'da iktidara gelmesinin de yolunu açmakla suçladı ve Batı'nın 19. yüzyıldan bu yana Rusya'nın "Şimdi Ukrayna adını taşıyan tarihi topraklarını" koparıp almaya uğraştığını söyledi. "Her şey kendini tekrar ediyor" dedi.

Batı'yı ayrıca Rusya'ya karşı bir ekonomik savaş açmakla da suçlayan Putin, yaptırımların Rusya'yı çökertmek yerine bunları koyan ülkelere ceza gibi olduğunu söyledi ve Batı ülkelerindeki fiyat artışları, batan işletmeler ve enerji krizi örneklerini verdi.

Putin Batı'nın şu anda Rusya ekonomisinin çökmüş olmasını beklediğini ama ekonominin 2022 yılında sadece yüzde 2,2 küçüldüğünü söyledi.

Yüzde 2,2 küçülme Rusya'nın hala IMF sıralamasına göre en kötü performans gösteren ülke olduğuna işaret ediyor ama BBC 'Reality check' teyit bölümü Putin'in konuşmasında dile getirdiği Rusya ekonomisinin beklenenden daha iyi durumda olduğu iddiasının doğru olduğunu bildiriyor.