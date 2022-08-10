Hüseyin Gazi Vakfı Başkanı Ayyıldız: ‘Devlet ayağımıza gelmiş, uzlaşmanın sinyalidir’

10 Ağustos 2022, 16:26 +03 Güncelleme bir saat önce

Ayşe Sayın | Ankara

Kaynak, dha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cemevi ziyaretine ev sahipliği yapan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız, başta aynı mekanı ve ismi paylaştıkları dernek olmak olmak üzere bazı Alevi örgütlerinden gelen tepkilere, “Devlet ayağımıza gelmiş, uzlaşmanın sinyalidir. Alevi toplumu için büyük bir kazanımdır” yanıtını verdi.

Ayyıldız, vakıflarının “kamuya yararlı vakıf” statüsüne alınması ve dergaha yakın bir konumda ve askeri bölge içinde olan Hüseyin Gazi Mağarası’nın kendilerine tahsisini talep ettiklerini, Erdoğan’ın da bu konuda olumlu yanıt verdiğini ve çalışılacağını anlattı.

Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret edeceğini ve hediye vereceğini belirten Ayyıldız, Alevi toplumunun taleplerini de bu ziyarette ileteceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevi’ni ziyareti Alevi örgütleri arasında tartışmalara da yol açtı.

Başta, cemevi ziyaretine ev sahipliği yapan vakıfla aynı adı ve adresi paylaşan Hüseyin Gazi Derneği olmak üzere bir çok Alevi örgütü, kendilerine hiçbir bilgi verilmemesi ve sadece İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği isimlerin davet edilmesine tepki gösterirken, bir başka tartışma konusu da, ziyaret sırasında Hazreti Ali ve Atatürk tablolarının aynı mekan içindeki yan duvara taşınması oldu.

Tartışmaların odağındaki Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Ayyıldız, eleştiriler ve ziyarete ilişkin BBC Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

‘Aramadılar, sormadılar ben de bilgi vermedim’

Yaklaşık 1 yıl önce vakıf başkanlığını üstlendiğini belirten Ayyıldız, ziyaretten birkaç gün önce Cumhurbaşkanlığı’ndan arandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Muharrem orucunu dergahta açma isteğinin iletildiğini belirterek, “Ben de buranın bir dergah olduğunu, kapımızı, soframızın herkese açık olduğunu söyledim, ‘Başımızın üstünde yeri var’ dedim” dedi.

Bu talebi 18 üyeli vakıf mütevelli heyeti ile de paylaştığını belirten Ayyıldız, bazı dernek ve vakıf yöneticilerini neden çağırmadığını ise şöyle anlattı:

“Ancak benim buradaki bir yıllık başkanlık sürecimde Vakıflar Genel Müdürlüğü, burayı Alevi İnanç Birliği adında bir başka bir vakfa tahsis etti. Sonra ben bu tahsisi iptal ettirdim, 10 yıllığına tahsis gerçekleştirdim.

“Burası çok bakımsızdı Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ankara Valisi ve Mamak belediyesinden, asfalt, demir boyası, malzeme toparladım, tadilat yaptırdım.

“O süreçte, beni aramayan, sormayan, yanımda olmayan arkadaşlara tepki olarak da bu ziyarete ilişkin bilgi vermedim.

“Bu arkadaşlar bana küstüler, darıldılar. En son bu davetten birkaç gün önce de hepsine dedim, aramıyorsunuz sormuyorsunuz, üç aydır dergaha adım atmıyorsunuz yanımda olmuyorsunuz, bir de gönül koyuyorsunuz…

“Kusura bakmayın, emek veren arkadaşlarımız var ama siz yoktunuz, dedim.”

Kaynak, dha

‘Aslına uygun cemevi dizayn ettim’

Bu tutumu nedeniyle aleyhine kampanyalar yapıldığını, Hazreti Ali tablolarının kaldırıldığı iddiasında bulunulduğunu belirten Ayyıldız, tersine yeni tablolar yaptırdığını savundu:

“Burası 1400 rakım olduğu için kış çok çetin geçiyor ve cemevinin de duvarları patlamış, oturulacak hali yoktu. Cemevini tadilata aldım. Duvara resmedilmiş Atatürk ve Hazreti Ali resmi vardı. Bir de ortada yağlıboya Hacı Bektaş Veli tablosu vardı.

“Neyse ki o yağlıboya tabloyu kurtarabildim. Ama Atatürk resmi ile Hazreti Ali resmini kurtaramadım, çünkü duvar patlamış. Gittik aynı boyutlarda daha güzelini tablo yaptırdım.

“Kurtardığım tablo ile birlikte aynı çerçevede toparladım, o duvara değil de yan duvara astım. Yani cemevinin baş duvarına koydurdum.

“Bir silsilemiz vardır; Peygamber efendimiz ile başlar Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma anamız diye devam eder. Bir hattat hocamıza da Türkçe isimlerini görülecek şekilde yazdırdım. Yani aslına uygun bir cemevi dizayn ettim.”

‘Uzlaşmanın sinyalidir’

Erdoğan’ın yıllar sonra cemevi ziyaretinin “seçim yatırımı” olduğu eleştirilerini de değerlendiren Ali Ayyıldız, kendisinin bulunduğu yer itibariyle böyle bir yorumda bulunamayacağını, ancak iktidarın Alevilerin taleplerinin çözümüne yönelik 1 yıldır çalışma içinde olduğunu söyledi.

Alevilerin, talepleri için 100 yıldır mücadele verdiğini ve Alevi toplumunun artık daha örgütlü olduğunu belirten Ayyıldız, “Örgütlerin talepleri var, cemevleri ibadethane olsun istiyoruz. Bunu kim yapacak, devlet yapacak. Devlet ayağımıza gelmiş, uzlaşmanın sinyalidir. Alevi toplumu için büyük için kazanımdır. Bunu baltalamak, karalamak yerine anlayıp kavrayıp bunun üzerinden yürümek lazım” görüşünü dile getirdi.

‘Bu acı hepimizindir’

Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin de bilgi veren Ayyıldız, kendisinin Hüseyin Gazi ve dergah hakkında bilgiler verdiğini, daha sonra cemevine geçtiklerini anlattı.

Erdoğan’ın iki yanına dedelerin oturduğunu, mersiyeler okunup, lokma duaları yapıldığını ifade eden Ayyıldız, “Cumhurbaşkanımı da aynı şekilde minderde, yere oturdu, aynı sehpada yemek yedi, aynı sefertasını kullandı” dedi.

Erdoğan’ın başlangıçta yaklaşık 1,5 dakikalık bir konuşma yaptığını anlatan Ayyıldız, “Peygamber efendimizin İslam alemine bıraktığı iki miras var. Birisi Kuran’dır birisi Ehlibeyttir. Ancak, Ehlibeyt Kerbela’da ayaklar altına alınmıştır. Peygamber efendimize İslam dünyasına ihanet edilmiştir. Bu acı hepimizindir. Tüm Ehlibeyt sevenlere selam olsun’ diye kısa bir konuşması oldu” dedi.

‘Cumhurbaşkanımızı makamında ziyaret edeceğim’

Ayyıldız, ziyaret nedeniyle Erdoğan’ın kendisine cumhurbaşkanlığı forsu olan porselen bir tabak hediye ettiğini, ancak Muharrem yasında olunması nedeniyle kendisinin hediye vermediğini belirterek, kendisini ziyaret ederek, makamında hediyesini vereceğini ifade etti.

Ziyaret tarihinin henüz netleşmediğini belirten Ayyıldız, dergahta siyaset konuşulmadığı için başta cemevlerine ibadethane statüsü olmak üzere Alevi toplumunun taleplerini de bu ziyarette ileteceğini vurguladı. Erdoğan’ın ziyareti sırası sadece “Alevi toplumunun sizden ciddi beklentileri var” dediğini anlatan Ayyıldız, şunları söyledi:

“Tabi Alevi toplumunun talepleri var, en başta da ibadethane statüsü verilmesi geliyor. Cumhurbaşkanımız da bunu anladığı için ‘İnşallah gereğini yapacağız, arkadaşlar çalışıyor’ dedi.

“Ama daha sonra hediyesini vermeye gittiğimde bu konuları kendisiyle konuşacağım.”

Ayyıldız, ziyaret sırasında vakıf olarak Hüseyin Gazi Dergahına ilişkin iki talebi Erdoğan’a ilettiğini belirtti. Bu çerçevede, devlet ve belediyelerden yardım almayı kolaylaştırdığı için “kamuya yararlı vakıf” statüsüne alınmasını istediklerini anlatan Ayyıldız, dergahın yakınında bulunan ancak askeri alan içinde yer alan Hüseyin Gazi mağarasının da vakıflarına tahsis edilmesini istediklerini söyledi.