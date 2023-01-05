İran, Charlie Hebdo'nun, Hamaney'in karikatürlerini yayımlaması sonrası Fransız Araştırma Merkezi’ni kapattı

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İran Dışişleri Bakanlığı bunun karikatürleri protesto amaçlı ilk adım olduğunu açıkladı.

İran’da 22 yaşındaki Kürt Mahsa Amini’nin başörtüsünü kurallara uygun olarak takmadığı gerekçesiyle ahlak polisince gözaltına alındıktan 3 gün sonra ölmesiyle başlayan protestolar üç aydır sürüyor.

Muhammed Peygamber’in karikatürünün yer aldığı kapağıyla tartışma yaratan Charlie Hebdo dergisine 7 Ocak 2015'te Paris’te düzenlenen saldırıda, dergi binasında 12 kişi ve derginin bulunduğu mahallede de beş kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olan Fransız Araştırma Merkezi, bir tarih ve arkeoloji kurumu olarak 1983 yılında kurulmuştu.