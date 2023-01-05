İran, Charlie Hebdo'nun, Hamaney'in karikatürlerini yayımlaması sonrası Fransız Araştırma Merkezi’ni kapattı
İran, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in karikatürlerini yayımlaması nedeniyle Tahran'daki Fransız Araştırma Merkezi’ni kapattığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı bunun karikatürleri protesto amaçlı ilk adım olduğunu açıkladı.
İran’da 22 yaşındaki Kürt Mahsa Amini’nin başörtüsünü kurallara uygun olarak takmadığı gerekçesiyle ahlak polisince gözaltına alındıktan 3 gün sonra ölmesiyle başlayan protestolar üç aydır sürüyor.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları adlı sivil toplum kuruluşu, protestolarda şimdiye kadar 476 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Muhammed Peygamber’in karikatürünün yer aldığı kapağıyla tartışma yaratan Charlie Hebdo dergisine 7 Ocak 2015'te Paris’te düzenlenen saldırıda, dergi binasında 12 kişi ve derginin bulunduğu mahallede de beş kişi hayatını kaybetmişti.
Bu saldırının yıldönümünde Charlie Hebdo dergisi, İran’daki protestolara destek amacıyla çeşitli karikatürler yayımladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan, Twitter mesajında Fransız dergisi “hakaretamiz ve utanmaz davranmakla” suçladı.
Karikatürlerin yayımlanmasından sonra Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olan Fransız Araştırma Merkezi, bir tarih ve arkeoloji kurumu olarak 1983 yılında kurulmuştu.