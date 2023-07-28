Türkiye ve İtalya EURO 2032’yi beraber düzenlemek için UEFA’ya ortak başvuru kararı aldı

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28 Temmuz 2023, 13:31 +03 Güncelleme 32 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı aldı.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonunun bugün müştereken yaptıkları adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup UEFA tarafından istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Bu büyüklükteki turnuvaların ortak düzenlenmesi halinde daha fazla futbol sever ile etkileşim sağlandığını ve turnuvaların verimli ve sürdürülebilir tamamlandığını gösterdiğini" söyleyen TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Ev sahibi şehir ve stadyumların seçilmesi konusundaki nihai karar gelecekte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa Futbolu içinde yer alan dostluk ve işbirliği değerlerini yansıtıyor.

"Bu ortak hareketin, yüzyıllardır devam eden benzer kültür ve köklü bir tarihin bir parçası olan iki Akdeniz ülkesi arasında var olan işbirliğini kuvvetlendireceğine ve futbolumuzun yarınları için önemli köprü kuracağına inanıyorum."

İtalyan basını: Karar geçen günlerde yapılan ortak toplantıda alındı

Övgü Pınar'ın Roma'dan aktardığına göre İtalyan basınında Türkiye ve İtalya’nın Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2032’ye ortaklaşa ev sahipliği yapmak üzere UEFA’ya başvurduğu iddia edilmişti.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın bugünkü haberine göre iki ülkenin futbol federasyonları UEFA’ya bir mektup yazarak şampiyonayı birlikte organize etmek istediklerini bildirmişti.

ANSA, ‘’Bugün itibariyle İtalya ve Türkiye tek adaylardı, bu nedenle bir sürpriz olmazsa turnuvanın bu iki ülkeye verilmesine doğru ilerliyoruz’’ diye yazmıştı.

Habere göre ortak başvuru kararı, İtalya ve Türkiye futbol federasyonlarının geçen günlerde yaptığı toplantıda alınmıştı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükekşi’nin Roma’da buluşmasının ardından UEFA’ya bu karar bildirilmişti.

UEFA’nın Euro 2032 ile ilgili kararını 10 Ekim'de İsviçre’de yapılması planlanan İcra Komitesi toplantısında alması bekleniyor.

İtalya’da yayımlanan La Repubblica gazetesi de 10 Temmuz’daki bir haberinde, Euro 2032’yi Türkiye ile İtalya’nın birlikte düzenlemesi üzerinde durulduğunu iddia etmişti.

Gazete, ‘’Nyon’da (UEFA merkezinde), İtalya ve Türkiye'yi ortaklaşa görevlendirmeyi düşünüyorlar. Bu bir ilk olmaz, Avrupa futbol şampiyonaları daha önce de üç kez iki ülke tarafından düzenlenmişti: (2000 Belçika-Hollanda, 2008 Avusturya-İsviçre, 2012 Polonya-Ukrayna)’’ diye yazmıştı.