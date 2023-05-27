Türkiye yarın sandık başına gidecek

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27 Mayıs 2023, 17:44 +03 Güncelleme 29 dakika önce

Türkiye'de seçmenler yarın 13. cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek.

Oy verme işlemi Türkiye saatiyle 08.00’de başlayacak. Sandıklar 17.00’de kapanacak; ancak sandık başında sıra beklemekte olanlara da oy kullanma hakkı verilecek.

Gümrüklerdeki oy verme işlemleri de aynı saatte bitecek.

Ülke genelinde 1.094 ilçe seçim kurulunda, 191 binden fazla sandık kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yalnızca iki aday yarışıyor: Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı resmi sonuçlara göre Erdoğan 14 Mayıs’taki ilk turda yüzde 49,52, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,82 oy almıştı.

Erdoğan’ın oy sayısı 27 milyon 133 bin 849, Kılıçdaroğlu’nun oy sayısı ise 24 milyon 595 bin 178 olmuştu.

Seçim yasakları

Seçim yasakları kapsamında Cumartesi 18:00’den itibaren 24 saat boyunca propaganda yasak olacak. Pazar günü sandıklar kapanana dek propaganda içerikli haber ve yayın yapılamayacak.

Pazar günü 18.00’e kadar seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum yapılması da yasak olacak.

Pazar 18:00-21:00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime ilişkin açıklamaları yayımlanabilecek.

21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Oy kullanmaya giderken dikkat etmeniz gerekenleri buradan okuyabilirsiniz.