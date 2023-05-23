Erdoğan: Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı

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46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi akşamı TRT ortak yayınında gündemi değerlendirdi. Erdoğan konuşmasında, "Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kendisini destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a teşekkür eden Erdoğan, “Sinan Bey’le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan, “Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da” diye konuştu.

Sinan Oğan ile cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık gibi bir pozisyon pazarlığı olup olmadığı sorusu üzerine Erdoğan, "Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı” dedi.

Erdoğan, Oğan ile Anayasa’nın değişmez ilk dört maddesi ve 66. Maddesi’ndeki Türk vatandaşlığı tanımı konularında mutabık kaldıklarını açıkladı.

Oğan’ın mültecilerin geri gönderilmesi konusundaki talebine de değinen Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyinde briket evlerden başlamak üzere şu anda 450 bin mülteci tekrar yurtlarına döndüler. Fakat şu an hedefte 1 milyon mültecinin de oralara döneceğine yönelik planımız var. Tabii bu zamanla gerçekleşecek” diye konuştu.

Erdoğan, “Bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı. Bu konuda da başta İlhan Aliyev kardeşim olmak üzere Türk devletleriyle burada yaptığımız toplantımız vardı aynı şekilde. Bunlar da bizim yine Türk dünyası ile olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir” dedi.

‘Afet Bakanlığı kurulabilir’

Afet Bakanlığı kurulması yönünde Oğan’ın bir talebi olduğunu söyleyen Erdoğan, “AFAD var ama bu bir bakanlık boyutunda değil. Bunu bir bakanlık boyutuna çıkarmak gibi bir konu söz konusu. Bunlar üzerinde düşünülecek konular. Bir AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir” dedi.

Pazartesi günü Oğan, istikrar vurgusu yaparak ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı.