Buzulların hızla eridiği İsviçre’de yeni iklim kanunu referandumda kabul edildi

İsviçre’de yapılan referandumda fosil yakıtların kesilmesini ve 2050’ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşılmasını içeren yeni iklim kanunu tasarısı kabul edildi.

Enerjisinin üçte ikisini ithal eden İsviçre’de yeni kanunla 2,2 milyar dolara denk gelen bir miktar olan 2 milyar İsviçre Frangı tutarında destek, gaz ve benzinle çalışan ısıtma sistemlerinin çevre dostu alternatiflerle değiştirilmesi için kullanılacak.