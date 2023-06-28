Güney Koreliler bugün hayata geçen yeni yaş hesaplama yasasıyla gençleşti

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Yazan, Kelly Ng

Unvan, BBC News

bir saat önce

Güney Kore'de geleneksel yaş sayma yöntemini doğum tarihine göre düzenleyen yeni bir yasanın hayata geçmesiyle ülke vatandaşları bir veya iki yaş gençleşti.

Yasa, Güney Korelilerin anne karnında geçirdiği zamanı da hesaba katarak doğumda bir yaşında olduğunu varsayan geleneksel hesaplama yöntemini rafa kaldırıyor.

Ülkedeki en yaygın hesaplama yöntemi "Kore yaşı" adında, herkesin doğduğunda bir yaşında olduğunu ve doğum günü yerine Ocak ayının ilk gününde bir yıl daha yaşlandığını varsayan yöntem.

Buna göre 31 Aralık'ta doğan bir bebek ertesi gün iki yaşında basıyor.

Bunun yanında bir diğer geleneksel "yaş sayma" sistemi, bir kişiyi doğumda sıfır yaşında kabul ediyor ve 1 Ocak'ta bir yaş ekliyor.

Güney Kore'de yaş hesaplamasını uluslararası standartlarla uyumlu hale getiren yasa bugün yürürlüğe girdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol geçen yıl göreve aday olduğunda yaş hesaplamasının değişmesi ısrarla üzerinde durduğu bir konuydu.

Geleneksel yaş sayma yöntemlerinin "gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetler" yarattığını söylemişti.

Hesaplama sigorta ödemeleri ve devlet yardım programlarına uygunluğun belirlenmesi konusunda anlaşmazlıklara yol açıyordu.

Örneğin 28 Haziran 2023 itibariyle, 29 Haziran 2003 tarihinde doğan bir kişinin uluslararası sistemde yaşının 19, "yaşı sayma" sisteminde 20 ve "Kore yaşı" sisteminde 21 olduğu anlamına geliyor.

Güney Kore merkezli Hankook Araştırma firması tarafından Ocak 2022'de yapılan bir ankete göre, dört Güney Koreliden üçü sistemin uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesini istiyordu.

Güney Kore Parlamentosu geçen Aralık ayında geleneksel sayım yöntemlerinin kaldırılması yönünde oy kullanmıştı.

Buna rağmen, bir kişinin yaşını "yaş sayma" takvim sistemine göre sayan mevcut birçok yasa aynı kaldı. Örneğin, Güney Kore'de sigara ve alkol için uygulanan 19 yaş sınırında doğum günü değil doğum yılı esas alınıyor.

Geleneksel yaş sayma yöntemleri diğer Doğu Asya ülkeleri tarafından da kullanılmıştı, ancak ülkelerin çoğu zamanla standardizasyona gitti.