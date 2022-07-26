Papa Francesco Kanada’da asimilasyon ve istismarlar için yerli halklardan özür diledi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Papa, “Utançla ve açık bir şekilde tekrarlamak istiyorum: Çok sayıda Hristiyan tarafından yerli halklara karşı işlenen kötülükler için naçizane af diliyorum” dedi.

bir saat önce

Övgü Pınar, Vatikan

Kanada’yı ziyaret eden Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, maruz kaldıkları asimilasyon ve istismarlar için bu ülkedeki yerli halklardan özür diledi.

Papa’nın tarihi özrü, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl sonlarına kadar Kanada’daki yatılı okullarda “kültürel soykırıma” maruz kalan yerli halklarla dünkü buluşmasında geldi.

"Yerli halkları ezen güçlerin sömürgeci zihniyetini destekleyen Hristiyanlar” için özür dileyen Papa, "Maalesef kilisenin ve cemaatin birçok üyesi dönemin hükümetleri tarafından yürütülen ve yatılı okul sistemiyle doruğa ulaşan kültürel kıyım ve zorla asimilasyon projelerine, bazen de kayıtsız kalarak, işbirlikçi oldu" dedi.

Papa, “Utançla ve açık bir şekilde tekrarlamak istiyorum: Çok sayıda Hristiyan tarafından yerli halklara karşı işlenen kötülükler için naçizane af diliyorum” diye konuştu.

Papa, geçen Nisan ayında Vatikan’da görüştüğü Kanadalı yerli halklar Metis, Inuit ve İlk Uluslar temsilcilerinden de özür dilemişti. Temsilciler, Papa’dan özrünü Kanada topraklarında yinelemesini istemiş ve özrün yanı sıra sorumluların hesap vermesi ve tazminat gibi taleplerde de bulunmuştu.

Sağlık sorunları yaşayan ve dizindeki rahatsızlığı nedeniyle çoğunlukla tekerlekli sandalye kullanan 85 yaşındaki Papa Francesco, bu yaz planlanan başka seyahatlerini iptal ederken Kanada gezisini yapmakta ısrarcı oldu.

Papa Kanada ziyaretini, yerli halklara çektirilen acılar nedeniyle bir “kefaret haccı” olarak niteliyor.

Dünkü konuşmasında da “kefaret haccına, üzücü çağrışımları olan bu yerden başlamak istediğini” söyledi ve “Bu kefaret haccının ilk adımı, bağışlanma talebimi yinelemek ve size tüm kalbimle derin bir keder duyduğumu söylemektir” diye konuştu.

Öte yandan özrün son durak olamayacağını da kabul eden Papa, “Bu yalnızca ilk adım, başlangıç noktası” dedi, yaşananların ciddi biçimde araştırılması ve travma yaşayan mağdurların iyileşme süreçlerine yardımcı olunması gerektiğini vurguladı.

'Sevginin karşıtı nefret değil kayıtsızlıktır'

Papa, geçmişte yaşanan “yıkıcı deneyimleri” anmanın acı verdiğini ancak hatırlamanın gerekli olduğunu da belirtti ve “Unutmak kayıtsızlığı getirir” dedi. Yahudi Soykırımı'ndan kurtulan Nobel Barış Ödüllü Elie Wiesel'den alıntıyla, “Sevginin karşıtı nefret değil kayıtsızlıktır” diye ekledi.

Kanada'da yaklaşık bir asır boyunca, Metis, Inuit ve İlk Uluslar gruplarından 150 binden fazla yerli çocuk devlete ait yatılı okullarda asimilasyona tabi tutulmuş, Hristiyan okullarda kültürlerinden uzaklaştırılmıştı.

Birçoğu ailelerinden zorla alınan bu çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel istismara maruz kaldıkları belirlenmişti. Bu okullarda, en az 3 bin çocuğun hayatını kaybettiği, yüzlercesinin isimsiz mezarlara gömüldüğü de ortaya çıkmıştı.

Asimilasyon amaçlı yatılı okulları incelemek için kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu 2015'te yayımladığı raporda bu sistemi "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.