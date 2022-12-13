Endonezya'da 'evlilik dışı seks' yasağı: Yabancı turistlere ceza verilmeyecek

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Endonezyalı yetkililer, parlamentoda geçen hafta kabul edilen "evlilik dışı seks yasağının" turistleri kapsamayacağını açıkladı.

Adalet ve İnsan Hakları Bakan yardımcısı Edward Ömer Şerif Hiariej gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yabancı turistler için şunu vurgulamak isterim; lütfen Endonezya'ya gelin çünkü bu yasa kapsamında cezalandırılmayacaksınız" dedi.

Hiariej evlilik dışı seks ya da birlikte yaşama yasağının, ancak taraflardan biri, ebeveynler ya da çocukların ihbar etmesi durumunda cezalandırılacağını da ekledi. Ülkede zina ise hali hazırda suç sayılıyor.

Ülkenin en popüler turizm bölgesi olan Bali'nin valisi Wayan Koster de, yabancı turistlere evli olup olmadıklarının sorulmayacağını belirtti: "Bali, ziyaret etmesi rahat ve güvenli olan Bali olmaya devam edecek. Herhangi bir turistik tesise girişte evlilik cüzdanı kontrolü olmayacak, polisler böyle bir kontrol yapmayacak" dedi.

Endonezya parlamentosu Aralık ayı başında, evlilik dışı seksi bir yıla kadar hapisle cezalandıran ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan yeni Ceza Kanunu'nu onaylamıştı.

Kanun 3 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Haber, ülkeye gidecek olan turistlerin de yasak kapsamına alınıp alınmayacağı endişesini doğurmuştu.

Yurt dışında yeni kanunun "seks yasağı" kısmına odaklanılmış olsa da, kanun ülkedeki diğer özgürlükler konusunda da endişe verici.

Söz konusu kanun kapsamında cumhurbaşkanına hakaret ve devlet ideolojisine aykırı konuşmak da suç kapsamına girecek.

Birleşmiş Milletler de yeni yasanın ülkedeki insan haklarını zayıflatacağı eleştirisinde bulundu.

Endonezyalı yetkililerse yeni Ceza Kanunu'nun "halkın değerlerini" koruduğunu savunuyor. Kanunun Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından onaylanması bekleniyor.

Yaklaşık 276 milyon nüfusa sahip Endonezya'da halkın yüzde 87'si kendisini Müslüman olarak tanımlıyor.