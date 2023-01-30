İsrail, saldırı düzenleyen Filistinlilerin ailelerinin evlerini yıkmaya hazırlanıyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Hayri Alkam'ın akrabaları, Doğu Kudüs’teki aile evinin dışında İsrail polisiyle konuşuyor

bir saat önce

İsrail, Cuma günü Kudüs’te 7 İsrailliyi öldüren bir Filistinlinin ailesinin evini yıkma amacıyla mühürledi. Bu, İsrail hükümetinin saldırı düzenleyen Filistinlilerin ailelerini cezalandırmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı planının bir parçası.

Hükümet, saldırı düzenleyenlerin yakınlarının evlerini yıkma, onların sosyal güvenlik haklarını feshetme ya da onları sınır dışı etme seçeneklerini değerlendiriyor.

İnsan hakları örgütleri, bunun “toplu cezalandırma” olduğunu söyleyerek, planı eleştiriyor.

İsrail’de 1 Kasım'da yapılan genel seçimlerden sonra kurulan hükümet, aşırı sağcı partilerden oluşuyor ve "İsrail'in tarihindeki en sağcı hükümet" olarak nitelendiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın tansiyonu düşürmek için bugün Kudüs’te görüşmeler yapması bekleniyor.

Hükümetin bu adımı, bu ay düzinelerce Filistinlinin de öldürüldüğü İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlendiği bir dönemde gündeme geldi.

Doğu Kudüs'te Cuma akşamı sinagoga gidenleri hedef alan silahlı saldırıda 7 kişi öldü. İsrail polisinin "terör saldırısı" olarak nitelediği olayda, 21 yaşında olduğu açıklanan saldırgan kaçarken güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Hükümet, Hayri Alkam isimli saldırganın Doğu Kudüs’teki evinin “yıkılmadan önce hemen mühürleneceğini” açıklamıştı.

Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri, İsrail güçlerinin evin girişlerini kapattıklarına ve Filistinlilerin eşyalarını boşalttıklarına tanık olduğunu bildirdi.

Polis, Neve Yaakov semtindeki saldırının ardından gözaltına alınan 42 kişi arasında Hayri Alkam’ın annesinin olduğunu da açıkladı.

Kudüs'te Cumartesi günü bir silahlı saldırı daha yapıldı ve bu saldırıda da 2 kişi yaralandı.

İsrail güvenlik birimleri, ikinci saldırıdan 13 yaşında bir çocuğun sorumlu olduğunu duyurdu. Çocuk, Kudüs’teki Eski Şehir’in hemen dışında vurulmuş ve gözaltına alınmıştı.

Hükümet Pazar günü bu saldırının sorumlusunun ailesinin evinin mühürleneceğini de açıkladı.

İsrail, halihazırda İsraillileri öldüren Filistinlilerin evlerini rutin olarak yıkıyor olsa da, süreç ailelere önceden haber verilmesini gerektiriyor ve ailelerin kararı temyiz etmelerine izin veriliyor.

İsrailli insan hakları grubu HaMoked'de hukuk uzmanı olan Dani Shenhar AFP’ye yaptığı açıklamada, Alkam'ın evini bir gecede mühürlemenin hükümetin "ailelerden intikam alma" arzusunu gösterdiğini söyledi.

Shenhar, bu kararın "hukukun üstünlüğünü tamamen hiçe saydığını“ da savundu.

Hükümet sivillerin silah taşımasını kolaylaştırmayı da planlıyor

Hükümet ayrıca İsrail vatandaşlarının ateşli silah taşıma izni almasını kolaylaştırmayı da planlıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cumartesi günü Kudüs'teki bir hastanenin önünde "Siviller silahları olduğunda kendilerini savunabilirler" dedi.

Kudüs saldırıları, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yaklaşık yirmi yıldır düzenlediği en ölümcül baskının ardından geldi. Baskında 10 Filistinli öldürüldü.

İsrail, Perşembe günü Cenin'de düzenlenen baskının İslami Cihat militanlarını hedef aldığını açıkladı.

Yılın başından bu yana, İsrail-Filistin çatışması saldırganlar, militanlar ve siviller de dahil olmak üzere 34 Filistinli yetişkin ve çocuğun hayatına mâl oldu.