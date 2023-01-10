CHP, İYİ Parti ve HDP, dokunulmazlıkların görüşüleceği komisyon toplantısına katılmayacak

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe

bir saat önce

Kaynak, Getty Images

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifine ilişkin görüşme talebini, iki milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyasının gündeme alınması nedeniyle reddeden CHP, İYİ Parti ve HDP, yarın ikinci hamleye hazırlanıyor.

Üç partinin komisyon üyeleri, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarını görüşecek olan TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nun toplantısına katılmama kararı aldı.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, yarın toplanarak CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri görüşecek.

CHP’li Başarır hakkında, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve dört belediye personelinin yargılandığı davanın duruşması sırasında yaşanan olaylarla ilgili “duruşma hakimlerine alenen hakaret,” “adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs” gerekçeleriyle fezleke düzenlendi.

Türkkan’ın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında, yaşamını yitiren asker yakını olduğu ifade edilen bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

CHP ve İYİ Parti, bugün yaptıkları ortak değerlendirmenin ardından iki milletvekilinin dosyalarının görüşüleceği karma komisyon toplantısını, katılmayarak protesto etme kararı aldı.

CHP ve İYİ Parti’nin ardından, HDP’nin de komisyon toplantısına katılmama kararı aldığı öğrenildi.

Muhalefet katılmayacak

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı AKP’li Yusuf Beyazıt, geçen hafta sürpriz bir kararla iki milletvekilinin dosyasını komisyon gündemine almıştı.

1700’e yakın dokunulmazlık dosyası komisyonda beklerken, iki milletvekilinin dosyasının öne çekilmesine tepkili olan muhalefet, ilk hamleyi, AKP’nin başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifiyle ilgili görüşme talebini geri çevirerek yaptı.

Hakkındaki kapatma davası nedeniyle AKP’nin görüşme talebini geri çeviren HDP’nin ardından CHP ve İYİ Parti’de bugün, dokunulmazlık dosyalarını gerekçe göstererek randevu vermedi.

Üç partiden protesto: Komisyona katılmayacaklar

CHP ve İYİ Parti, yaptıkları ortak değerlendirmenin ardından iki milletvekilinin dosyalarının görüşüleceği karma komisyon toplantısını katılmayarak protesto kararı aldı.

CHP ve İYİ Parti’nin ardından, HDP’nin de komisyon toplantısına katılmama kararı aldığı öğrenildi.