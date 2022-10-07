Erdoğan: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce açıkladığı Alevilerle ilgili yeni çalışmayı duyurdu. Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Cemevi Başkanlığı” kurulacağını söyledi.

Erdoğan, bu hazırlık yapılırken “1585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar dinlendiğini; valilik vasıtasıyla çözülebilecek sorunlar için talimatların verildiğini” söyledi:

“Hepimizin peygamberi, hepimizin Alisi, hepimizin ehlibeyti, hepimizin Kerbelası diyoruz. Bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır. Sinsi niyetlerle birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kesim olmuştur. Bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir.

“Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın ve mekanların tüm meselelerinin takibini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Cemevi Başkanlığı tüm cemevlerinin yönetimini yürütecektir. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar kamu güvencesi, desteği ile yürütülecektir.

“Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu önderlerden bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecektir. Ülkemizin demokratikleşme reformlarından en önemlilerinden biri olduğu bu adımların hayırlı olmasını diliyorum.

“Son günlerde gündeme gelen kimi tartışmaları hak ve özgürlükleri daha ileri götürme fırsatı olarak görüyoruz.”

'﻿Başörtüsü tartışması'yla ivme kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Pazartesi akşamı sosyal medya hesabından “geçmişte hataları olduğunu” söylediği başörtüsü konusunda “yasal güvence” çıkışının ardından Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup konuşmasında bu çağrıya yanıt verdi.

CHP ve Kılıçdaroğlu’nun 2008 Anayasa değişikliği dahil, başörtüsü karşıtı tutumuna işaret ettiği ve “video görselleri” ile desteklediği konuşmasında Erdoğan, özel yaşamı ve iktidarında başörtüsü yasağına karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. Kendi kızlarının da başörtüsü yasağı mağduru olduğunu belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu şimdi “günah çıkarmakla” suçladı; Türkiye’nin artık başörtüsü meselesi kalmadığını söyledi:

"Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele sayesinde artık kalmamıştır. İşin esasına bakılacak olursa genelde kılık kıyafet, özelde de başörtüsü meselesi ne yasa ne de anayasa konusu olmaması gereken tabii bir haktır. Nasıl başı açık bir hanım kardeşimizin hayatın her alanında var olabilmesi için yasa ya da anayasa düzenlemesi gerekmiyorsa aynı durum başörtülü kardeşlerimiz için de geçerlidir."

Erdoğan konuşmasında, Alevi yurttaşlar için de yeni bir adım atılacağının işaretini vermişti: