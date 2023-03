Karamollaoğlu: Tayyip Bey panikte, kaybetme ihtimali arttığı için her yola başvuruyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı’nın Fatih Erbakan’ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) ile genişleme kararını “Tayyip Beyi (Erdoğan) şu an birazcık panik içinde görüyorum. Kaybetme ihtimalinin arttığını görüyorum. Onun için de her yola başvurmaya ihtiyaç duyuyor” görüşünü dile getirdi.

Henüz bir neticeye varılmadı. Birkaç gün daha sabredeceğiz. Bu ittifakın olması hakikaten her üç parti için de önemli. Parlamentoda Millet İttifakı olarak bizim çoğunluğu teşkil edebilmemiz için de önemli. Çünkü ayrı ayrı seçime girdiğimizde aynı neticeyi elde edemiyoruz. Bundan dolayı da ittifak elzem gözüküyor ama nihayet bu tip ittifakları yapmak için işte partilerin yönetimleri, genel başkanları bir mutabakata varmak zorunda.

Erbakan’a: 'Cumhurbaşkanı babanızı bırakıp gitti'

'Daha fazlasını kaybetme ihtimali olabilir'

Neticede Tayyip Bey’i şu an biraz panik içinde görüyorum. Kaybetme ihtimalinin arttığını görüyorum. Onun için de her yola başvurmaya ihtiyaç duyuyor, her çareyi arıyor. Bundan dolayı da insan çok rahatlıkla hata yapar. Hata da buradan kaynaklanıyor. Yani benim şu oyu alırken neyi kaybederim düşüncesi orada yürümüyor anladığım kadarıyla.