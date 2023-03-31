Trump ile eski porno yıldızı Stormy Daniels arasında ne yaşandı, neden ceza davası açıldı?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eski ABD Başkanı Donald Trump, Stormy Daniels'in iddialarını reddediyor

Yazan, Mattea Bubalo ve Robin Levinson King

Unvan, BBC News

31 Mart 2023, 13:00 +03 Güncelleme bir saat önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski porno yıldızı Stormy Daniels'a, 2016'da seçim kampanyası sırasında konuşmaması için para ödediği iddiaları ile ilgili olarak yargılanacak.

Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini ve 2016'daki başkanlık seçimlerinden önce bu konuda konuşmaması için Trump'ın avukatından 130 bin dolar aldığını ileri sürüyor.

Trump ise başkan iddiaların ortaya atıldığı 2018 yılından bu yana Daniels ile hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmediğini söylüyor.

Trump'ın avukatı Michael Cohen, iddialar ortaya atıldıktan sonra birçok farklı suçlamayla açılan davada mahkum olmuştu.

Stormy Daniels'ın ifşaatları

Gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels, medyaya verdiği mülakatlarda Trump ile 2006 yılının Temmuz ayında hayır amaçlı bir golf turnuvasında karşılaştığını söyledi.

Daniels, Trump'ın California ile Nevada arasındaki bir tatil beldesi olan Lake Tahoe'daki otel odasında bir kez seviştiklerini de söylüyor. Bu iddia ortaya atıldığı günlerde, Trump'ın avukatı tarafından "şiddetle" reddedilmişti.

Söyleşiyi yapan gazetecinin, Trump'ın o geceden kimseye bahsetmemesini isteyip istemediği yolundaki sorusuna Daniels, "Umurunda değil gibiydi. Küstahça bir tavrı vardı" diye yanıt vermişti.

Sözü geçen tarihlerde Trump'ın eşi olan Melania Trump, yeni doğum yapmış ve golf turnuvasına gitmemişti.

Tehditler ve 'sus payı' ödemeleri

Daniels, 2016 yılında ABD Başkanlık Seçimleri'ne sadece günler kala Trump'ın avukatı Michael Cohen'in kendisine ilişki konusunda konuşmaması için 130 bin dolar ödediğini söyledi.

Bir yandan da hukuki ve fiziki olarak tehdit edildiğini anlatan Daniels, ailesinin güvenliğinden kaygı duyduğu için bu ödemeyi kabul ettiğini de ekledi.

2011 yılında, Touch dergisine ilişki iddiasıyla ilgili mülakat vermeyi kabul etmesinden kısa süre sonra, Las Vegas'taki bir otoparkta tanımadığı bir adamın kendisi ve kızına yaklaşarak "Trump'ı rahat bırak" dediğini iddia etti.

Adam, Daniels'ın 2018 yılında CBS televizyonunun 60 Dakika programında anlattığına göre, kızına bakarak "Ne kadar güzel bir küçük kız bu. Annesinin başına bir şey gelirse ona yazık olacak" demişti.

Bahsettiği, 2011 yılında vermeyi kabul ettiği Touch dergisindeki açıklamaları ise 2018 yılına kadar bütün ayrıntılarıyla yayımlanmadı.

2018'de CBS'deki program yayınlanmadan önce avukat Cohen'le ilişkili bir naylon şirket, Daniels'ı, 2016'da vardıkları gizlilik ya da "sessiz kalma anlaşmasını" ihlal ettiği gerekçesiyle 20 milyon dolarlık tazminat davası açmakla tehdit etti.

Daniels CBS'deki açıklamalarında, bir ulusal televizyon kanalında konuşmakla milyonluk tazminat davası riskini göze aldığını söyleyerek "Ama kendimi savunabilmek benim için çok önemli" dedi.

ABD'de birine susması için ödeme yapmak suç mu?

Bir kişiye, sahip olduğu bilgileri gizli tutması konusunda anlaşma imzalatarak buna karşılık bir ödeme yapmaya yasal bir engel yok.

Fakat bu ödeme, başkanlık seçimlerinden yalnızca bir ay önce yapıldığı için Trump'ın muhalifleri, ödemenin kampanya kurallarının ihlali anlamına gelebileceğini söylüyorlar.

2018 yılının Ağustos ayında Trump'ın avukatı Michael Cohen vergi kaçırma ve seçim kampanyası sırasında uyulması gereken mali kuralları ihlal etme suçlamalarını kabul etti. Bu iddialar Daniels ve yine Trump ile ilişkisi olduğu iddia edilen bir başka kadına yapılan ödemelerle ilgiliydi.

Cohen, önce Trump'ın bu ödemelerle hiç bir ilgisi olmadığını söylemişti ama daha sonra mahkemedeki yeminli ifadesinde Trump'ın 2016 seçimlerine günler kala bu ödemeleri yapması için kendisine talimat verdiğini açıkladı.

Cohen ayrıca başkanın bu paraları kendisine daha sonra geri ödediğini de söyledi.

Suçlu olduğunu kabul eden Cohen bir kaç suçtan birden hüküm giyerek hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump, yasa dışı olmayan bu ödemeleri avukatına şahsen iade ettiğini kabul ediyor, fakat ilişkileri ve kampanya kurallarını çiğnediğini reddediyor.

Trump hakkında tam olarak neden dava açıldı?

Bu yılın başlarında New York City Bölge Savcısı Alvin Bragg, Trump'ın, Daniels'a yapılan ödemeden dolayı yargılanabilmesi için yeterli kanıt olup olmadığını incelemek üzere bir büyük jüri oluşturmuştu.

Büyük jüriler bazı durumlarda dava açmaya yeter kanıt olup olmadığını değerlendirmek üzere savcılar tarafından oluşturuluyor.

Perşembe günü büyük jüri, dava açmaya yeter hukuki zemin olduğu yönünde oy kullandı ve böylece Trump'ın ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan olmasının yolu açıldı.