Türkiye Hırvatistan'a 2-0 yenildi, EURO 2024 elemelerinde 3. sıraya geriledi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde Türkiye D Grubu'ndaki ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 yenildi. Hırvatistan'a galibiyeti getiren goller, 20. ve 45+4. dakikalarda Kovacic'ten geldi. Bu sonuçla Hırvatistan grupta averajla liderliğe yükselirken, Türkiye üçüncü sıraya geriledi.

Türkiye'nin, 2018 dünya ikincisi ve 2022 dünya üçüncüsü Hırvatistan ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynadığı maçı 37 bin 750 biletli seyirci izledi.

İki takım sahaya şu 11'lerle çıktı:

Türkiye: Mert; Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi; Salih, Orkun, Hakan; Cengiz, Kerem, Enes.

Hırvatistan: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

Ay Yıldızlılar, maçın başında Cengiz ve Kerem ile gole yaklaştı ancak Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic gole izin vermedi.

Hırvatistan, 20. dakikada Kovacic ile öne geçti.

Türkiye'de sakatlanan Hakan, 38. dakikada yerini İsmail'e bıraktı.

Kovacic, ilk yarının uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkardı. Devre 2-0 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaleci Mert, ikinci yarının başındaki kurtarışı ile farkın açılmasını önledi.

67. dakikada Orkun ve Kerem'in yerine Arda ve Barış Alper oyuna girdi. 82. dakikada da Enes ve Cengiz yerlerini Cenk Tosun ve Umut'a bıraktı. Ancak oyuncu değişiklikleri de fark yaratmadı ve Hırvatistan, kalecisi Livakovic'in de başarılı performansıyla sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın sonuna doğru bazı seyirciler, "TFF istifa" şeklinde sloganlar attı.

EURO 2024'te mücadele edecek 24 takım nasıl belirlenecek?

D Grubu'nun diğer maçında Galler Letonya'yı sahasında 41. dakikada Moore'un golüyle 1-0 yenerek Hirvatistan gibi puanını 4'e çıkardı.

Grupta ilk iki maç sonunda Türkiye'nin 3 puanı var. Birer maçı eksik Letonya ve Ermenistan'ın ise puanı yok.

EURO 2024 eleme grubu maçları Haziran ayında devam edecek. Türkiye 16 Haziran'da deplasmanda Letonya'yla, 19 Haziran'da da sahasında Galler ile karşılaşacak.

Eleme maçları sonunda 10 grupta ilk iki sırada yer alan 20 takım, Almanya'daki EURO 2024 finallerine katılma hakkı kazanacak.

Eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da finallerde mücadele edecek.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da eklenmesiyle EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.