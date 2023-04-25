Taliban, Kabil Havalimanı'nda 183 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı organize eden IŞİD liderini öldürdü

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26 Nisan 2023 Güncelleme bir saat önce

Amerikalı yetkililer, 2021'de Kabil Havaalanı'na düzenlenen bombalı saldırının mimarı olduğu düşünülen IŞİD liderinin, Taliban tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'a konuşan yetkililer, IŞİD liderinin haftalar önce öldürüldüğünü ancak ölümünün teyit edilmesinin zaman aldığını söyledi.

Üst düzey bir Amerikalı yetkili, "Hükümetteki uzmanlar, bu kişinin gerçekten de saldırıdan sorumlu olduğundan emin" dedi.

Öldürülen IŞİD liderinin kimliği açıklanmadı.

IŞİD liderinin Taliban tarafından hedef mı alındığı yoksa örgüt ile Taliban arasındaki çatışmalarda mı hayatını kaybettiği belirsiz.

26 Ağustos 2021'de düzenlenen intihar saldırısında 170 sivil ve 13 Amerikan askeri ölmüştü.

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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 20 yıl sonra yeniden ele geçirmesinden 11 gün sonra düzenlenen saldırı sırasında, birçok sivil Afganistan'dan kaçmaya çalışıyordu.

Saldırıdan birkaç saat önce Batılı ülkeler, Kabil'deki vatandaşlarını, havaalanından uzak durmaları yolunda uyarmıştı.

Uyarıya gerekçe olarak, IŞİD'in Afganistan'daki kolunun havaalanında saldırı düzenleme ihtimali olması gösterilmişti.

ABD, Pazartesi günü, saldırıda ölen Amerikan askerlerinin ailelerini, IŞİD liderinin ölümü hakkında bilgilendirmeye başladı.

Saldırıdan günler sonra ABD, Kabil'de insansız hava aracıyla saldırı düzenlemişti.

Her ne kadar intihar eylemcisinin hedef alındığı açıklansa da, saldırıda 7'si çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD'de Biden yönetimi, ülke içinde ve dışında, Afganistan'dan çekilme sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.