Mahsa Amini'nin ölümünden 1 yıl sonra İranlı kadınlar: 'Artık istediğim gibi giyiniyorum'

"Mesela şort giymem. Her zaman işlerin ciddileşebileceği ihtimaline karşı çantamda bir başörtüsü bulunduruyorum."

Görüştüğüm Batılı diplomat Tahran'ın şık ve zengin mahallelerinde başını örtmeyen kadınların oranının beşte birin de üzerine çıktığını ama bu başkaldırının sadece başkente has bir olgu olmadığını anlatıyor.

"Bu coğrafi olmaktan ziyade kuşaksal bir şey. Sadece eğitimli ve zeki gençler değil, akıllı telefon kullanan her genç insandan söz ediyoruz. Bu da köylere kadar her yere gidiyor."

Fakat sessiz direnişin olağan dışı örnekleri her gün sürüyor.

New York merkezli İran İnsan Hakları Merkezi'nden Jasmin Ramsey'ye göre "İran bir barut fıçısı gibi ve bir kıvılcımla her an patlamaya hazır."