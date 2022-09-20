Japonya'da Nanmadol Tayfunu: En az iki kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı

24 dakika önce

J﻿aponya'da Pazar sabahından beri Nanmadol Tayfunu etkili oluyor, çok sayıda toprak kayması ve sel olayı yaşanıyor. Arama kurtarma ekipleri, fırtınanın şimdiye kadar iki kişinin ölümüne, 90 kişinin ise yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.