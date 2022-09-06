Türkiye, EuroBasket 2022'de Belçika'yı 78-63'lük skorla geçti

18 dakika önce

Şengün, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Takım olarak bugün çok iyidik, daha da iyi oluyoruz. Çok önemli bir galibiyet bizim için. Yarın muhtemelen grup liderliği maçına çıkacağız İspanya karşısına. Çok mutluyuz" dedi.