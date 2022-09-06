Türkiye, EuroBasket 2022'de Belçika'yı 78-63'lük skorla geçti
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında karşılaştığı Belçika’yı 78-63 mağlup etti.
Alperen Şengün kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Şengün, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Takım olarak bugün çok iyidik, daha da iyi oluyoruz. Çok önemli bir galibiyet bizim için. Yarın muhtemelen grup liderliği maçına çıkacağız İspanya karşısına. Çok mutluyuz" dedi.
Furkan Korkmaz 16 sayı, Ercan Osmani de 12 sayı A Milliler'in galibiyetine katkı sundu.
Belçika'da ise Haris Bratanovic kaydettiği 15 sayıyla takımının skor yükünü taşıdı.
12 Dev Adam, grupta ilk maçında Karadağ'ı 72-68, ikinci maçında da Bulgaristan'ı 101-87 mağlup etmişti. Gürcistan'la oynadığı maçta ise iki uzatma bölümünün ardından parkeden 88-83 yenik ayrıldı.
Türkiye, altı takımın yer aldığı A Grup’ta son maçını yarın saat 14.30’da İspanya’ya karşı oynayacak.
Ergin Ataman’ın baş antrenörlüğünü yaptığı Türkiye’nin 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.
Turnuvanın formatı nasıl?
Turnuvanın ilk turunda A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, B Grubu maçları Almanya'nın Köln kentinde, C Grubu maçları İtalya'nın Milano şehrinde, D Grubu maçları da Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.
Turnuvada 24 takım altışarlı dört grupta yer alıyor. Gruplarını ilk dört sırada bitiren takımlar bir üst tura yükselmeye hak kazanacak.
Grup aşamasının ardından turnuva, Almanya’nın başkenti Berlin’de oynanacak maçlarla devam edecek.
Turnuvada yer alan takımlar ve grupları şöyle:
A Grubu: Türkiye, İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika, Bulgaristan
B Grubu: Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek, Fransa
C Grubu: Yunanistan, Estonya, Ukrayna, Büyük Britanya, İtalya, Hırvatistan
D Grubu: Hollanda, Finlandiya, Polonya, Çekya, İsrail, Sırbistan