Vergi artışları: Cep telefonu harcı 20 bin TL oldu, KDV yüzde 18’den 20’ye çıktı

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8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılmasına karar verdi. Yeni harç miktarı bugünden itibaren geçerli olacak.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7,3 katına çıkmış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı’yla da katma değer vergisi (KDV) yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

KDV, devlet bütçesinde önemli bir yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 Aralık Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’na göre bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte biri KDV’den oluşuyor. Bu bütçedeki en büyük kalem. KDV’den sonraki en önemli iki gelir kaynağını ise özel tüketim vergisi ve gelir vergisi oluşturuyor.

Son dönemde emeklilikte yaşa takılanların (EYT) emekli edilmesi, işçi ve memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte vergilerde de artış beklenmeye başlamıştı.

Bu hafta TBMM’ye sunulan bir torba yasada 2023 için kurumlar vergisinin yüzde 20’den 25’e çıkarılması, motorlu taşıtlar vergisininse iki katına çıkarılması yer alıyordu.

Hangi ürünlerde ne kadar KDV var?

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV, Mart’ta yüzde 18’den yüzde 8’e inmişti. Yeni kararla bu ürünlerdeki KDV yüzde 10 olacak.

Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride ise KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Bugünden itibaren bu oran yüzde 20 olacak.

Temel gıda ürünlerindeki KDV’yse geçen yıl yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Bu ürünlerde vergi artışı olmayacak.

Yurt dışından cep telefonu almak daha mı pahalıya gelecek?

Türkiye’de cep telefonlarından alınan yüksek vergileri nedeniyle çok sayıda kişi yurt dışından telefon getirip kaydettirmeyi veya Gürcistan gibi pasaportsuz girilebilen ülkelere gidip telefon aldıktan sonra IMEI kaydı yapmayı tercih ediyordu.

Bu kararla birlikte ucuz cep telefonlarını yurt dışından getirip IMEI kaydı yaptırmak, 20 bin TL’lik tutar nedeniyle daha pahalıya gelecek.

Fakat pahalı cep telefonlarında yurt dışından telefon alıp kaydettirmek hâlâ bir miktar daha ucuza geliyor.

Örneğin İngiltere’de 1.749 sterline (58 bin TL) satılan bir iPhone 14 Pro Max 1 TB’ı alıp Türkiye’de kaydettirmek isteyen bir kişinin cebinden toplam 78 bin TL çıkmış olacak.