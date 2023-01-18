İngiltere'de enflasyon düşerken gıda fiyatları artmaya devam ediyor

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İngiltere'de enflasyon üst üste ikinci ay da düştü ancak süt, peynir ve yumurta gibi temel gıda fiyatlarındaki artış son 40 yılın zirvesindeki yerini koruyor.

Fiyatlardaki artışı ölçen enflasyon, Aralık ayında yüzde 10,5'e düştü. Kasım ayında da bir önceki aya göre düşerek yüzde 10,7 olmuştu.

Petrol ve benzin fiyatları da enflasyonla birlikte düşüşe geçti ancak gıda fiyatları artmaya devam etti ve 1977'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Restoran ve otel fiyatları da havayolları ücretleri gibi Aralık ayında rekor seviyeye yükseldi.

İngiltere'de milyonlarca insan, Covid kısıtlamalarının kaldırılması ve Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaştan bu yana artan hayat pahalılığıyla mücadele ediyor.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre geçen yıl gıda fiyatları yüzde 16,8 oranında arttı.

Süt, peynir ve yumurta gibi temel gıdalarda en yüksek artış görülürken şeker, reçel, bal, çikolata ve alkolsüz içeceklerde de fiyatlar büyük oranda arttı.

Creed Foodservice firmasının yöneticisi gıda toptancısı Philip de Ternant, geçen yıl gıda fiyatlarındaki artış için "tsunami" ifadesini kullanıyor:

"Pişmiş baklagillerin fiyatı bir yıl içinde yüzde 50'nin üzerinde arttı. İspanya'dan gelen konserve domatesler de yüzde 50 oranında zamlandı.

"Birçok şefin yemeğinin temeli olan makarnanın fiyatı bile yüzde 24 oranında arttı."

ONS yüzlerce maddenin fiyatını karşılaştırarak enflasyon rakamlarına erişiyor.

Hedefin beş katından fazla

Enflasyon düşmesi, fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor; sadece fiyatların daha yavaş yükseldiği anlamına geliyor.

Bazı uzmanlar artık hayat pahalılığının yavaş yavaş düşmeye başlayabileceği görüşünde.

Ancak yüzde 10,5'lik enflasyon, hâlâ İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde.

ONS'nin baş ekonomisti Grant Fitzner, BBC'ye yaptığı açıklamada petrol fiyatlarının geçen ay litre başına 8 peni; dizel fiyatlarının da litre başına 16 peni düştüğünü söyledi:

"İki ay üst üste enflasyonda azalma görsek de, bu çok küçük bir düşüş ve birçok ürünün fiyatı bu kadar yükselmişken enflasyon hâlâ rekor seviyelerde."

Maliye Bakanı Jeremy Hunt da, enflasyondaki her türlü düşüşün memnuniyetle karşılandığını, "hükümetin bu oranı daha da düşürmek için zor kararlar almaya devam etmesinin hayati önemde olduğunu" söyledi.

Muhalefet partisinin gölge maliye bakanı Rachel Reeves ise "Her geçen gün halkın [iktidardaki] Muhafazakar Parti yönetimi altında daha da kötüye gittiğinin yeni kanıtları önümüze geliyor" diyerek hükümeti eleştirdi.

Başbakan Rishi Sunak, bu yıl enflasyonu yarıya düşürme sözü vermişti.