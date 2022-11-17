Doğu Akdeniz sorunu: Bölgede ne kadar gaz var, hangi ülke ne istiyor?

28 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, 2010 yılında Doğu Akdeniz’le ilgili önemli bir çalışmayı yayımladı.

Bu rapora göre, Doğu Akdeniz’de 1,7 milyar varil petrol, 3,5 trilyon metreküp doğal gaz rezervi olduğu tahmin ediliyordu. Ardından, İtalyan ENI firması Doğu Akdeniz'de ilk gazı buldu. Ve işte bu andan itibaren dikkatler bu bölgeye çevrildi.

Tahmini rezervler dünya enerji dengelerini tümüyle değiştirecek miktarda değil ama Ukrayna krizinin tetiklediği enerji krizi nedeniyle Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gaz bölge ülkelerine biraz olsun nefes aldırabilir.

Ancak mevcut kıta sahanlığı sorunları, Türkiye'nin dahil edilmediği Doğu Akdeniz Gaz Forumu gibi hamleler bölgedeki krizi derinleştiriyor.

Mevcut raporları inceleyerek bölgede ne kadar gaz rezervi olduğunu araştırdık ve jeopolitik durumu Kadir Has Üniversitesi'nden Prof. Mitat Çelikpala ile konuştuk.

Haber: Osman Kaytazoğlu