Dünya Kupası: Fransa finalde Arjantin'in rakibi oldu

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20 dakika önce

Katar’da sona yaklaşan 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin’in finaldeki rakibi, son şampiyon Fransa oldu.

Fransa yarı finalde turnuvanın sürpriz takımı Fas’ı 2-0 mağlup etti.

5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani’nin golleriyle Fransa, Dünya Kupası’nda üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Turnuvada Cumartesi günü üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas, Pazar günü de final maçında Fransa ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

Arjantin de yarı finalde son finalist Hırvatistan’ı 3-0 yenerek finale yükselmişti.

Daha önce Arjantin 1978 ve 1986’da, Fransa ise 1998 ve 2018’de Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

Fransa, 60 yıl sonra dünya şampiyonluğu unvanını koruyan ilk ülke olmak istiyor.

Dünya Kupası’nı daha önce sadece İtalya ve Brezilya üst üste ikişer kez kazanabilmişti.

İtalya 1934 ve 1938’de, Brezilya da 1958 ve 1962’de bu başarıya imza atmıştı.

Arjantin’in kaptanı Lionel Messi, Pazar günkü final karşılaşmasının Dünya Kupası kariyerindeki son maçı olacağını açıklamıştı.

Messi, Arjantin’in şampiyonluğu halinde en büyük rüyasını da gerçekleştirmiş olacak.

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Fas'ta gurur ve hayal kırıklığı bir arada

Turnuvanın sürpriz takımı Fas, yarı final maçında da çok iyi bir performans ortaya koydu ancak golü bulamayınca final hayalleri yarıda kaldı.

Fas, Dünya Kupası'nda finale çıkan ilk Afrika ülkesi ve Arap milleti olmayı hayal ediyordu.

Casablanca'da BBC'ye konuşan bir taraftar "Kaybettik ama gururluyuz" dedi.

Diğer taraftarlar da takımlarının çok başarılı bir gelecek vadettiğini, bunu Katar'da kanıtladıklarını söyledi.

Inas isimli bir Faslı ise "Takımımız futboldan çok daha fazla şeyi temsil etti. Bize birçok sembolik zafer, uluslararası ilgi ve saygı kazandırdı" diye konuştu.

Yüzbinlerce Fas kökenlinin yaşadığı Fransa'da ise, maç sırasında ve sonrasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Maçı Fransa milli takımı kazanmış olsa da birçok Afrika kökenli Fransız, Paris'in Champs Elysées meydanında toplanarak Fas ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinin bayraklarını açtı.