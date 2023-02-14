Erzin: Hatay'ın ilçesinde neden tek bir ev bile yıkılmadı?

bir saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesi Kahramanmaraş merkezli depremlerden en az hasarla çıkan yerlerden. İlçede yıkılan bina olmadı ve can kaybı yok.

Peki depremin merkezi olan Pazarcık'a yaklaşık 110 km mesafedeki Erzin, depremi nasıl zararsız atlattı?

Bunda Erzin'in fay hattına mesafesinden zemin yapısına, bina yapısından, denetimlere kadar bir dizi faktörün etkisi var.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, bölgede çaılşan jeofizik mühendisi Ali Yıldızel ve inşaat mühendisi Burhan Yalman, BBC Türkçe'ye Erzin'i koruyan etkenleri açıkladı.

Video haber: Aylin Yazan, Fundanur Öztürk, Esra Yalçınalp