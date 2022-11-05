E﻿lon Musk, Twitter'daki işten çıkarmaları savundu: Başka seçeneğim yoktu

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53 dakika önce

Twitter'ın yeni sahibi milyarder Elon Musk, şirketin her gün 4 milyon dolardan fazla kaybettiğini ve şirket çalışanlarının yarıya yakınının işine son vermekten "başka seçeneği olmadığını" söyledi.

Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bir hafta geçtikten sonra, şirket çalışanlarının yarıya yakını ani bir şekilde işten çıkarıldı.

Twitter çalışanları, bir gün öncesine kadar çalıştıkları platformda işten çıkarıldıklarını duyurdu.

Twitter'ın içerik yönetimi konusunda bundan böyle etkisiz olmasından endişe ediliyor. Musk ise, Twitter'ın politikalarının "kesinlikle aynı kalacağını" savunuyor. Ancak Musk daha önce de toplu işten çıkarma haberlerini yalanlamıştı.

Cuma günü işten çıkarmalar ve dünya çapında ofislerin kapatılacağına dair haberler gelmeye başladığında, sosyal medya platformundaki tehlikeli içeriği kaldırmaktan sorumlu olan çalışanların geleceğine dair soru işaretleri oluştu.

Online güvenlik üzerine çalışan aktivistler ve uzmanlar, Musk'ın moderasyon konusunda daha yumuşak bir politika izleyebileceğini; Twitter'ın artık nefret söylemi ve dezenformasyonu etkili bir şekilde ortadan kaldırmayabileceğini düşündüklerini söyledi.

Bazı tartışmalı kişilere uygulanan kalıcı Twitter yasaklarının da (örneğin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yasağı) kaldırılabileceği belirtildi.

Tüm bu değişimler, ABD'deki ara seçimlerden birkaç gün öncesine denk geliyor. Seçimler öncesi dezenformasyonun büyük bir hızla yayıldığı da bilinen bir gerçek.

Tüm bu kaygılar, Musk'ın Cuma günü yaptığı açıklamada, gelirlerdeki düşüşten "Amerika'daki ifade özgürlüğüne zarar vermeye çalışan aktivist grupların sorumlu olduğunu" söylemesinin ardından daha da arttı.

Twitter'ın Güvenlik ve Güvenilirlik Müdürü Yoel Roth, 2.000'in üzerindeki anlık inceleme yapan içerik moderatörünün çoğunun işinin etkilenmediğini duyurdu.

Roth, Twitter'ın güvenlikten sorumlu elemanlarının yaklaşık yüzde 15'inin işten çıkarıldığını söyledi.

Twitter çalışanlarının yüzde 50'ye yakını, yaklaşık 7.500 kişi işten çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da Cuma günü Twitter'daki yönetim değişikliğinden endişe duyduğunu söyledi:

"Elon Musk çıkıp tüm dünyada yalanlar püsküren bir kıyafet alıyor... Şimdi çocukların nelerin tehlike altında olduğunu görmesini nasıl sağlayacağız?"

C﻿uma günü erken saatlerde tüm Twitter çalışanlarına gönderilen bir iç yazışmada, "Şirketin başarılı bir şekilde çalışmaya devat etmesini sağlamak için geniş çaplı işten çıkarmaların maalesef gerekli olduğu" belirtildi.

Çalışanlar bir süre sonra iş bilgisayarlarına ya da bir yazışma platformu olan Slack'e giremediklerini, yine Twitter üzerinden duyurdu. Birçok çalışanın işten çıkarıldığına dair yaptığı paylaşımlar, kesintinin çapı hakkında da bir fikir veriyor. Dünyanın birçok yerindeki ofislerden pazarlamadan mühendislik birimlerine kadar çok sayıda birimden çalışanın işine son verildiği anlaşılıyor.

Bir yandan da birçok büyük firma, Twitter'a artık reklam vermeyeceğini duyurdu. Volkswagen, General Motors ve PFizer bunlardan bazıları...

Şu an Twitter'ın neredeyse tüm gelirleri bu reklamlardan geliyor.

Musk, giderleri azaltmak için neler yapabileceğini ve gelirleri nasıl farklı yollarla artırabileceğini bir süredir araştırıyordu.

Bu araştırmalarının sonunda, mavi tikli, yani doğrulanmış hesaplardan aylık 8 dolar ücret alma fikri ortaya çıktı.

Musk aynı zamanda bu ücreti ödeyen kullanıcıların tweet'lerinin ve yanıtlarının üst sıralarda gözükmesi; bu kişilerin aramalarının algoritmada öncelik kazanmasını da öneriyor. Ancak bu öneri, Twitter'da ücret ödeyen ve ödemeyenler arasında seviye farkı yaratacak bir sistem ortaya çıkaracağı gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirildi.