BBC, kendisi hakkındaki haberleri nasıl işliyor?

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, BBC'nin adı açıklanmayan bir sunucusuyla ilgili iddialar, son günlerde gazetecilerin kameralarının ve mikrofonlarının bir kez daha kuruma yönelmesine sebep oldu

37 dakika önce

BBC'nin kendisi hakkındaki haberleri nasıl işlediği sorusu, son günlerde kurumun adı açıklanmayan bir sunucusunun 17 yaşında bir gence cinsel içerikli fotoğraflar karşılığında para göndermekle suçlanması ile bir kez daha gündeme geldi.

Söz konusu sunucuyu görevden aldığını, iddiaları araştırdığını ve polis ile işbirliği içinde çalıştığını açıklayan BBC üzerinde, iddialara yeterince erken ve hızlı müdahale etmediği yönünde eleştiriler var.

Tartışmalar ve spekülasyonlar sürerken, bir kez daha BBC'nin kendisi hakkındaki bir haberi ne şekilde işlediği de kamuoyunda dikkatle izleniyor.

Bu tür haberler gündeme geldiğinde BBC'de çalışan gazeteciler BBC'ye, haber konusu herhangi bir kuruma nasıl yaklaşıyorlarsa aynı şekilde yaklaşırlar.

Bu nedenle de başka bir kurum ya da kuruluşla ilgili bir haber yaparken izledikleri yöntemi takip ederek, BBC yönetimi ya da ilgili bölümlerini arayarak, habere tepki ve yorumlarını isterler ve resmi açıklamalar için BBC basın bürosuna başvururlar.

BBC gazetecileri bazen de, bir açıklama alabilmek amacıyla, kurumun üst düzey yöneticilerine, önceden haber vermeden yaklaşıp, meslekte "kapıya dayanmak" diye tabir edilen yöntemi deneyebilirler.

Zaman zaman da BBC yöneticileri, daha önce örnekleri görüldüğü gibi BBC'den gazetecilerin söz konusu haberle ilgili özel mülakat taleplerine olumlu yanıt verebilir.

Bunun örnekleri, yine bu yıl içinde yaşanan BBC ile ilgili iki haberle ilgili olarak yaşandı.

Bir BBC yöneticisi BBC gazetecisinden gelen böylesi bir mülakat talebini kabul ettiğinde kendisine zor sorular sorulacağını; gazeteci de kurum içinde ve dışında, patrona gereken bütün soruları sorup sormadığının titizlikle sorgulanacağını iyi bilir.

Bunlardan biri BBC Genel Müdürü Tim Davie'nin, eski başbakan Boris Johnson'un yüklü bir borç alabilmesi için kefil bulmakta yardımcı olmasıyla ilgili haberdi.