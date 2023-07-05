Twitch'e rakip olan Kick adlı yayın platformunun özellikleri nedir, ne kadar kullanılıyor?

Kaynak, Getty Images

5 Temmuz 2023, 06:16 +03 Güncelleme 5 saat önce

Son yıllarda internet üzerinden canlı yayın yapmak giderek yaygınlaştı ve Twitch son yılların en popüler sosyal medya platformlarından birine dönüştü.

Ancak son dönemde Kick adlı yeni bir rakip platform kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Twitch ve Kick gibi platformlarda bilgisayar oyuncularının oyun esnasında açtığı yayınlar, takipçileriyle sohbet etmelerini sağlıyor.

Oyuncular takipçilerinden bağış alarak veya platformla ortaklık kurarak para kazanabiliyor.

Amazon'a ait olan Twitch'in en çok tanınan isimleri Amouranth ile xQc, Haziran'da platformdan ayrılıp Kick'e geçmeye karar verdi.

Bu yüksek profilli kullanıcılar, diğer küçük yayıncılara onları takip etmeleri için ilham oldu.

Ancak yeni platform hakkında farklı görüşler hakim.

Twitch ise son dönemde çeşitli zorluklar yaşadı.

Yayın yapan bazı kullanıcılar, getirilen sıkı reklam düzenlemeleri yüzünden platformdan ayrılma kararı aldı.

Ardından 48 saatlik bir sürede Amouranth ve xQc Kick'e geçiş yaptı.

Her iki platformda da yayın yapmaya devam eden xQc'nin Kick ile yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bir anlaşma yaptığı belirtiliyor.

Kick'in özellikleri ne?

Ocak ayında kurulan Kick, Twitch'e çok benziyor.

Twitch'te olduğu gibi kategoriye veya oyun başlığına göre filtreleyebildiğiniz bir canlı yayın sayfası ve izleyiciler ile yayın yapan kişinin birbiriyle konuşabileceği bir sohbet butonu var.

Kick'in şu anda en çekici tarafı, yaptığı ödeme miktarı.

Kick'te içerik oluşturanlar abonelik gelirlerinin yüzde 95'ini alabiliyor.

Youtube'da bu oran yüzde 70, Twitch'te ise yüzde 50.

Kullanıcılar ayrıca Kick'in görece daha rahat içerik politikalarına dikkat çekiyor.

Kick'te öne çıkan ve düzenli olarak en popüler kategoriler arasında sıralanan kumar içerikleri ise tepkiye neden oluyor.

Alfa Romeo'nun Formula 1 takımına ve Everton FC'ye sponsor olan kripto ve bahis sitesi Stake.com'un milyarder sahibi Ed Craven, Kick'in eş kurucularından biri.

Stake.com hesabı yakın zamanda Twitch'te yasaklanmıştı.

Bazı popüler Twitch yayıncıları, Kick'in kumar ile bağlantısının onları platformdan uzaklaştırdığını söylüyor.

Bazı kullanıcılar ise Kick'i özellikle LGBT veya beyaz olmayan yayıncılar için çok daha "toksik" bir yer olarak tanımlıyor.

Bu kişiler, platformda taciz ve istismarla mücadele etmek için daha az seçenek olduğunu söylüyor.

Yakın zamanda Twitch'te yasaklanan ve daha sonra Kick'e geçiş yapan Adin Ross adlı kullanıcı, "açık bir şekilde homofobik ve kadın düşmanı" olarak tanımlanıyor.

BBC, Kick'ten bu konuya ilişkin açıklama talep etti ancak henüz yanıt alamadı.

Kick'in uyuşturucu kullanımına ve ayrımcılığa karşı uyguladığı bazı kuralları var.

Ayrıca xQc'ye, kanalında Batman filmi The Dark Knight'ı yayınladığında telif hakkı ihlali nedeniyle uyarı yapıldı.

Twitch'te para kazanmak giderek zorlaşıyor

Yayıncılar Twitch'te para kazanmanın giderek zorlaştığını söylüyor.

Eskiden tam zamanlı yayın yapan bazı kullanıcılar yarı zamanlı olarak devam ettiklerini belirtiyor.

Twitch, yayıncıların birden fazla platformda yayın yapmasını da yasaklama kararı aldı.

Birçok kullanıcı ek gelir için bunu sık sık yapıyordu.

Kick başarılı olacak mı?

Peki Kick başarılı olacak mı?

Pek çok kişi, Microsoft'un kurduğu kısa ömürlü bir Twitch rakibi olan Mixer ile benzerliklere dikkat çekiyor.

Amouranth ve xQc'in Kick'te takipçi sayısı şimdiye kadar Twitch seviyelerinin yakınına bile ulaşamadı.

Ancak bazıları platformun geleceği için umutlu.