Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş tribünlerinden de “hükümet istifa” tezahüratları

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26 Şubat 2023, 20:27 +03 Güncelleme 4 dakika önce

Fenerbahçe tribünlerinin dünkü maç sırasında hükümet karşıtı protestosundan sonra bugün de Beşiktaş-Antalya maçı öncesi tribünlerden “Hükümet istifa” sloganları yükseldi. MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabından takımlara tepki göstererek, maçların “seyircisiz ya da gerekli tedbirler alınarak” oynanmasını istedi.

Fenerbahçe taraftarları dün Süper Lig'deki Konyaspor maçı öncesi "Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan" tezahüratında bulunmuştu.

Maç esnasında da Fenerbahçe tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Fenerbahçe’nin ardından bugün İstanbul’da Antalyasporla karşılaşan Beşiktaş’ın tribünlerinden de “hükümet istifa” sesleri yükseldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, “sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınadığını” söyledi ve şunları yazdı:

“Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir

“Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.”

MHP: Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

Bahçeli'nin açıklamasının ardından MHP Genel Merkezi’nden de yazılı bir açıklama yapıldı ve MHP liderinin Beşiktaş üyeliğinden bugün itibarıyla ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, “Bugün oynanan Beşiktaş-Antalyaspor müsabakasında deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır” denildi.

Bahçeli, Fenerbahçe taraftarlarının protestosunu da “sorumsuzluk ve şuursuzluk” olarak nitelendirmişti:

“Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur.”

Öte yandan Vodafone Park’taki Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması sırasında depremden etkilenen illerin plakaları ekrana yansıtıldı.