Peppa Pig: Çocuklara yönelik çizgi dizide ilk defa bir eşcinsel çift yer aldı

Kaynak, channel 5 Fotoğraf altı yazısı, Ortadaki Kutup Ayısı Penny’nin anneleri ilk defa çizgi dizide yer aldı

8 Eylül 2022, 06:37 +03 Güncelleme 23 dakika önce

İngiltere’de ve dünyanın dört bir yanında çocukların en sevdiği çizgi diziler arasında yer alan Peppa Pig’de ilk defa bir eşcinsel çift karakter yer aldı.

Dizinin İngiltere’de Salı günü yayınlanan bölümünde Peppa Pig’in arkadaşı Kutup Ayısı Penny’nin anneleri de vardı.

Ailesini anlatan Penny “Annemle ve diğer annemle yaşıyorum. Bir annem doktor, diğeriyse spagetti yapıyor” diyor.

Böylece 18 yıllık dizide ilk defa eşcinsel karakterler yer aldı.

İngiltere’de Mark Baker ve Neville Astley tarafından yaratılan çizgi dizi 2004 yılından beri yayında.

Dizide eşcinsellerin de yer alması için iki yıl önce ABD’de imza kampanyası başlatılmış, 24 bin civarı imza toplanmıştı.

İmzacılar “Dizide eşcinsel ailelerin yer almaması, çocuklara yalnızca farklı cinsiyetlerden ebeveynlerin veya tek bir ebeveynin bulunduğu ailelerin normal olduğunu öğretecektir” demişti.

İngiltere’deki LGBT hakları derneği Stonewall’un iletişim direktörü Robbie de Santos, bunun “fantastik bir gelişme olduğunu” söyledi.

BBC’ye konuşan de Santos “Diziyi izleyen çocukların birçoğunun iki annesi veya iki babası var ve onların da dizide temsil edildiklerini görmeleri çok önemli” dedi.

Peppa Pig bunu yapan ilk çocuk programı değil.

2019’da da ABD’de 4-8 yaş grubuna yönelik hazırlanan Arthur eşcinsel bir evliliği göstermesiyle takdir toplamıştı.

Peppa Pig’de eşcinsel karakterlerin yer almasına tepki gösterenler de oldu.

Bir Twitter kullanıcısı “Peppa Pig’de lezbiyenler… Çocuk programları yalnızca çocuklara yönelik kalamaz mı?” dedi ve programın bunu “prosedür gereği” yaptığını öne sürdü.