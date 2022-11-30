N﻿ijerya'dan İspanya'ya giden geminin dümen yelpazesinde üç kaçak göçmen bulundu

İki yıl önce de 14 yaşındaki bir çocuk Lagos’tan Kanarya adalarına, dev bir petrol tankerinin dümen yelpazesinde 15 gün süren bir yolculuk yaptığını söylemişti. Tuzlu su içerek ve yanındakilerle nöbetleşe uyuyarak yolculuğu tamamlayan çocuk El Pais gazetesine yaptığı açıklamada “Çok zayıf düştük. Bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim” demişti.