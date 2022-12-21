ABD medyası: Zelenskiy, Washington'ı ziyaret etmeyi planlıyor

Yazan, Gareth Evans

Unvan, BBC News, Washington

bir saat önce

Kaynak, EPA

ABD medyası, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin Çarşamba günü Washington’ı ziyaret edebileceğini bildirildi. Çıkan haberlere göre Zelenskiy’nin ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşme yapması söz konusu.

Bu, gerçekleşmesi duurmunda Şubat ayında başlayan Rus işgalinden bu yana Zelenskiy’in yapacağı ilk yurt dışı ziyareti olacak.

İsmini vermeyen bir yetkilinin ABD medyasına yaptığı açıklamaya göre Zelenskiy, Kongre’ye de hitap edebilir.

Ziyaret ya da plan resmi kanallarca henüz doğrulanmadı.

Zelenzkiy'nin olası ziyareti Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle güvenlik endişeleri altında gerçekleşecek. Bu nedenle kısa vadede planlarda değişikliklerin olması da mümkün.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Salı günü gönderdiği mektupla Kongre üyelerini Çarşamba gecesi yapılacak oturuma çağırdı.

Pelosi mektubunda, “Demokrasiye odaklanacağımız bu özel oturumda yer alın” dedi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Zelenskiy, düzenli olarak başkent Kiev'de yabancı liderleri ağırlıyor. Ukrayna lideri, sık sık Kiev’deki ofisinden dünya liderleri ile video ya da telefon görüşmeleri de gerçekleştiriyor.

Ancak henüz duyurulmayan yurt dışı ziyareti ise savaşın başlamasından bu yana Zelenskiy için bir ilk olacak. Ukrayna’ya yönelik askeri destek sağlamada öncü bir rol oynayan ABD’ye yapılacak ziyaret ise iki ülke ilişkileri için önemli bir mesaj olarak değerlendirilecek.

ABD, 20 Kasım tarihine kadar, doğrudan askeri destek için 18,5 milyar dolar taahhüt etti. Bu, Ukrayna’ya askeri yardımda bulunan diğer herhangi bir ülkeden çok daha fazlası anlamına geliyor.

Aylık savunma harcamalarının yaklaşık 5 milyar dolar civarında olduğunu belirten Zelenskiy ise daha fazla ödenek talep etti.