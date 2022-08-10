Seine Nehri'nde mahsur kalan beyaz balina kurtarma operasyonu esnasında öldü

10 Ağustos 2022, 13:13 +03 Güncelleme bir saat önce

Yaroslav Lukov & Francesca Gillett | BBC News

Kaynak, Reuters

Fransa’da Seine Nehri’nde bir haftadır mahsur kalan bir beyaz balina, kurtarma operasyonu esnasında öldü.

Dört metrelik balina hamak benzeri bir ağ yardımıyla sudan çıkarılmış ve soğutmalı bir kamyona nakledilmişti. Nakil işleminin ardından veterinerler balinanın uyutulması gerektiği kararını aldı.

Kurtarma ekipleri 800 kg.’lık balinayı açık denize bırakmayı planlıyordu.

Beluga, 100 km'den (62 mil) fazla içeride mahsur kalmıştı ve yemek yemeyi bıraktıktan sonra sağlığı bozuldu.

Balinanın ölümünü çevre örgütü Sea Shepherd France, Twitter paylaşımıyla duyurdu.

Paylaşımda, “İhtimal dahilinde gördüğümüz bu trajik son, bizi çok üzdü” ifadelerine yer verildi.

En yakın denize 100 km’den fazla bir mesafede mahsur kalan balina, yemek yiyemediği için sağlık problemleri yaşadı.

Genellikle kuzey denizlerindeki soğuk sularda yaşayan bir türe ait olan balinanın doğal ortamından nasıl bu denli uzaklaştığı merak ediliyor.

Fransa'da deniz memelileri konusunda çalışmalar yapan Pelagis Gözlemevi'ne göre, en yakın beyaz balina popülasyonu, Seine Nehri’ne 3 bin km uzağında Norveç'in kuzeyindeki Svalbard takımadaları etrafında yaşıyor.

Seine Nehri'nde daha önce de benzer olaylar yaşanmış, Mayıs’ta Normandiya’da sürüsünden ayrılarak Seine Nehri’ne giren bir orka kurtarılamamıştı.