Arjantin, Uruguay, Şili ve Paraguay birlikte 2030 Dünya Kupası'na talip

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, 2030 Dünya Kupası ev sahipliği yarışında Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay işbirliği yapıyor

48 dakika önce

Güney Amerika'nın komşu dört ülkesi Arjantin, Uruguay, Şili ve Paraguay 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için ortak başvuru yaptı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (Conmebol) Başkanı Alejandro Dominguez ortak basın toplantısında "Bu bir kıtanın rüyası" dedi.

Dominguez "Daha nice Dünya Kupası olacak ama 100. yıl bir kere olur. Onun için turnuvanın buraya gelmesi lazım" dedi.

Uruguay, 1930 yılında ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış ve finalde Arjantin'i yenerek şampiyon olmuştu.

1930 Dünya Kupası ev sahipliği ortak başvurusunun duyurulduğu basın toplantısı da, 92 önce final maçının yapıldığı Montevideo'daki Centenario Stadyumu'nda yapıldı.

Ortak başvurularını açıklayan Güney Amerika ülkelerinden Şili 1962'de, Arjantin de 1978'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.

Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı Ignacio Alonso "Dünya Kupası'nın 100 yıl sonra, bütün bu hikayenin başladığı yere dönmesi en doğrusu" diye konuştu.

İspanya ve Portekiz de birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor.

2022 Dünya Kupası Katar'da yapılacak.

2026'daki turnuvanın ev sahipleri ise ABD, Kanada ve Meksika.

FIFA'nın 2030 Dünya Kupası'nın ev sahibini ya da sahiplerini 2024'de belirlemesi bekleniyor.