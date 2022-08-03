Instagram, TikTok'tan esinlenen değişikliklerden geri adım atıyor

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bir saat önce

Shiona McCallum,

BBC Teknoloji Muhabiri

Instagram, kullanıcılar, influencerlar ve ünlülerin tepki göstermesi üzerine uygulamanın değişmesi planından geri adım attı.

Planlanan değişiklikler arasında rakip sosyal medya platformu TikTok'taki gibi, tavsiye edilen video içeriklerinin artırılması da vardı.

Deneme aşamasında olan görünüm ve ana sayfa, arkadaşlarının ve ailelerinin içeriklerini yeterince göremediğini düşünen kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Instagram'ın bağlı olduğu şirket Meta, değişiklikleri tam istenen şekilde yapabilmek için "zamana ihtiyaç duyduğunu" söyledi.

Instagramın daha fazla video içeriğine doğru evrilmesi stratejisini, TikTok kullanıcılarının hızlı artışının tetiklediği düşünülüyor.

TikTok kullanıcıları fotoğraftan çok video içeriği koyuyor ve izliyor.

Dijital veri değerlendirme kuruluşu Sensor Tower'ın rakamlarına göre şu anda dünya çapında TikTok uygulamasını indirenlerin sayısı üç milyarı aştı ve Meta'ya bağlı olmayan şirketler içerisinde bu rakamlara ulaşan ilk uygulama oldu.

Instagram şirketinin patronu Adam Mosseri planlanan deneme mahiyetindeki değişiklik uygulamasının bir kaç hafta içinde aşamalı olarak silineceğini söyledi.

Mosseri, "İyi ki bu riski aldık. Eğer zaman zaman başarısız olmazsak yeterince büyük ya da cesur düşünmüyoruz demektir" dedi.

"Fakat kesinlikle geriye doğru büyük bir adım atıp yeniden güç toplamalıyız. Bilgimizi iyice artırdığımızda yeni fikirlerle ya da tekrarlarla geri geleceğiz. Bunun için çalışacağız" diye ekledi.