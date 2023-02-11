BBC, depremin Halep'te yarattığı yıkıma tanıklık etti

46 dakika önce

Asaf Abbaoud - BBC Arapça, Halep

Depremden önce yıllardır süren savaşın iç savaşın etkileriyle başa çıkmaya çalışan Suriye’nin Halep kentinde, sadece yıkım var.

BBC, depremde 400’den fazla kişinin öldüğü, hükümet kontrolündeki kente giren ilk uluslararası yayın kuruluşu oldu.

Suriye hükümetinin izniyle, kentin depremden etkilenen kesimlerini dolaştık. Hasarlı mahallelere girerken, 12 yıldır devam eden iç savaşın etkileriyle, depremin yarattığı yıkımı ayırt etmek zordu.

Kent sakinlerini, enkazla çevrili soğuk meydanlarda, battaniyelere ve montlara sarılmış halde gördük.

Şehrin doğusundaki El Şaar mahallesinde, yıkılmış apartmanların arasında beton kırıcıların sesleri yankılanıyordu.

Bir kadın bize dönüp “Şu binanın birinci katında yaşayan birini tanıyoruz. Evinden çıkacak zamanı olmadı. İçindeyken ev çöktü. Karısı ve çocuklarıyla öldü” diyor.

Sadece kızlarından birinin enkaz altından çıkartılabildiğini ve hastanede olduğunu söylüyor.

Deprem, zaten kriz yaşayan ülkeye daha büyük bir perişanlık getirdi.

Hükümetin ve isyancıların denetimindeki bölgelerdeki ölü sayısı toplam 4 bine yaklaşırken, 7 bin kişi yaralı ya da haber alınamıyor.

Halep’in büyük kısmı, 2011’de başlayan iç savaşta yıkılmıştı.

Şehrin bazı kesimlerini yeniden inşa çabalarına karşın, şehir hala Rus destekli Suriye hükümeti ve isyancı gruplar arasındaki savaşın izlerini taşıyor.

Şimdiyse, kurtarma ekipleri çökebileceği endişesiyle depremde ayakta kalabilen daha çok binayı yıkmak zorunda.

Fotoğraf altı yazısı, Arama kurtarma görevlileri, güvensiz olduğu için bazı binaları yıktılar.

Bir adam “Yanımdaki iki bina yıkıldı. Her birinde yaklaşık 30 daire vardı ve her dairede en az beş kişi yaşıyordu” diyor.

“Enkazın altında 60 ila 70 kişi var ve sadece dört ya da beşi çıkabildi”

Kurtarma çalışmaları, ayakta kalabilen binaların çökebileceği endişesi nedeniyle de zor yürütülüyor.

Bir subay bize “Gördüğünüz gibi, biz insanları kurtarmaya çalışırken binalar sallanıyor. Uluslararası güvenlik kurallarına göre bunun olmaması gerek. Dolayısıyla bina sakinlerini tahliye ettik” diyor.

“Sığınma alanlarında çok sayıda insan var. Çoğu binaları güvenli olmadığı için tahliye edildiler” diye de ekliyor.