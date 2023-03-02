Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını açıkladı, isim Pazartesi duyurulacak

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe, Ankara



14 dakika önce

Kaynak, Saadet Partisi

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri bugün yaptıkları toplantıda, cumhurbaşkanı adayı konusunda “ortak bir anlayışa ulaşıldığını” ve nihai açıklamanın da 6 Mart Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

Kulislere yansıyan bilgilere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dışındaki liderler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda uzlaştı.

Akşener’in adayın, kamuoyu anketlerine de bakılarak belirlenmesi gerektiğini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ismini masaya getirdiği, ancak Kılıçdaroğlu’nun “belediye başkanlarımız görevine devam etmesi gerektiği” görüşünü masada da dile getirdiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaloğlu’nun ev sahipliğinde, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya geldi.

Toplantıdan sonra altı genel başkanın imzasıyla yapılan ortak açıklamada ise adayın Pazartesi günü açıklanacağı duyuruldu:

"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kurmayları tebrik etti, Kılıçdaroğlu ‘Pazartesi’yi bekleyin’ dedi

Toplantının ardından, parti genel merkezine geçerek, MYK üyeleriyle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti yöneticilerine kısa bilgilendirme yaptı.

Kurmaylarının “hayırlı olsun” diyerek kutladığı Kılıçdaroğlu ise toplantı içeriğine ilişkin detaylı bilgi vermedi ancak aday konusunda “Pazartesi’yi bekleyin” dedi.

BBC Türkçe’ye bilgi veren CHP yöneticilerine göre ise Pazartesi günü Kılıçdaroğlu aday olarak açıklanacak.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Altılı Masa toplandı", Duration 0,17 00:17

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ismini masaya getirdi

Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra güçlendirilmiş sisteme geçiş sürecinin yol haritasının da ele alındığı toplantıda, ev sahibi konumundaki Karamollaoğlu, masaya aday olarak Kılıçdaroğlu’nun adını gündeme getirdi.

Daha önce Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek açıklayan Demokrat Parti lideri Uysal başta olmak üzere Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu da Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek verdi.

Akşener ise aday belirlerken, kamuoyu anketlerine de bakılması gerektiğini belirterek, partisinde Yavaş ve İmamoğlu’nun adaylığına yönelik talepler olduğunu anımsattı.

‘Belediye başkanları görevlerine devam edecek’

Edinilen bilgiye göre kamuoyuna yaptığı açıklamalarda “Belediye başkanlarımız görevlerine devam edecek” açıklamaları yapan Kılıçdaroğlu, bu tavrını toplantıda da net olarak ifade etti.

Akşener’in, partisinin “kazanacak aday” konusundaki yaklaşımını anımsatarak, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunu partisinin yetkili kurullarında görüşmek üzere süre istediği belirtildi.

Dikbayır tepki paylaşımını sildi

Toplantının ardından İYİ Parti’de “Kılıçdaroğlu’nun aday olacağı” iddialarının kulislere yansımasından kısa süre sonra, İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Twitter hesabında “Millet 5'ten büyüktür” diyerek bir paylaşım yaptı.

Akşener’in yakın kurmaylarından olan Dikbayır’ın bu mesajı, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek veren beş partiye tepki olarak yorumlandı.

Dikbayır, kısa süre sonra bu paylaşımı sildi.

Kaynak, TWİTTER

İYİ Parti’de hareketli saatler

Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Başkanlık Divanı üyelerini saat 22.30’da genel merkezde toplantıya çağırdı.

Akşener, genel merkeze gelişinde bir grup partili tarafından “milletin umudu Meral Akşener” sloganları attı.

Akşener, İl Başkanları ve Genel İdare Kurulu üyelerini de bugün için toplantıya çağırdı.

Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunu yetkili kurullarında değerlendirdikten sonra pazartesi günü net kararını Altılı Masa toplantısında açıklayacağı ifade edildi.

Kaynak, İYİ PARTİ

‘Yüzde 99 uzlaşıldı’

Gelecek Partili bir kaynak ise toplantıda hem aday hem de geçiş sürecinin yol haritası konusunda “yüzde 99 uzlaşmaya varıldığını” belirterek BBC Türkçe’ye şu bilgileri verdi:

“Toplantıda Meral hanım, siz yetkili kurullarınızdan yetki aldınız ama ben yetki almadım, diyerek süre istemiş. Yetkili kurullarında bunu değerlendirecektir. Ama açıklamaya da yansıdığı gibi yüzde 99 uzlaşmaya yaklaşıldığına dair bir mesaj verildi. Yetkili kurullarında değerlendirdikten sonra masaya yeni bir isim mi getirecek yoksa masada uzlaşılan isme destek mi verecek, bu pazartesi netleşmiş olacak.”

Kılıçdaroğlu, SOL Parti ve TİP ile görüşecek

Son anda bir sürpriz olmazsa Pazartesi günü cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması bekenen Kılıçdaroğlu ise Cuma programına iki dikkat çekici ziyaret koydu.

CHP Lideri, saat 13.30’da SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen’i SOL Parti Genel Merkezi’nde ziyaret edecek; ardından da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile Meclis'te saat 14.30'da bir araya gelecek.

Kulislerde bu sürpriz ziyaretler, “Adaylığa destek arayışı turu mu?” yorumlarına neden oldu.

Ancak “geçmiş olsun ziyareti” olarak planlandığı öğrenildi.