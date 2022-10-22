Ed Sheeran'ın yayımlanmamış şarkılarını çalan hacker'a hapis cezası

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22 Ekim 2022, 10:45 +03 Güncelleme 5 dakika önce

İngiliz müzisyen Ed Sheeran’ın yayımlanmamış iki şarkısını çalıp satan bilgisayar korsanı 18 yıl hapse çarptırıldı.

Adrian Kwiatkowski isimli hacker Sheeran’la birlikte rapçi Lil Uzi Vert’in de 12 şarkısını kripto para karşılığında sattı.

Savcılık, İngiltere’nin Ipswich kentinde yaşayan 23 yaşındaki Kwiatkowski’nin, sanatçıların hesaplarını hackledikten sonra şarkıları ele geçirdiğini söyledi.

Kwiatkowski, telif hakkı ihlali de dahil hakkındaki 19 suçlamayı kabul etti.

Londra Emniyeti’nin bildirdiğine göre, Kwiatkowski’nin şarkılardan 131 bin sterlin kazandığını söyledi.

Ipswich Kraliyet Mahkemesi, sanığın dizüstü bilgisayarından Sheeran ve Vert'in şarkıları da dahil 565 ses dosyasının bulunduğunu aktardı.

Olayla ilgili ilk soruşturma 2019 yılında Amerikan mercileri tarafından başlatıldı.

Birkaç müzisyenin bağlı olduğu menajerler, New York’ta savcılığa, internette “Spidark” ismiyle bilinen birinin bazı hesapları hacklediğini ve ele geçirdiği içerikleri sattığı yönünde şikayette bulundu.

Soruşturma kapsamında Spirdark'ın kripto para hesabını kurmak için kullanılan e-posta adresinin Kwiatkowski'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Kwiatkowski’nin İngiltere'deki ev adresi, cihazlardan birini hacklemek için kullanılan bir IP adresiyle de bağlantılıydı.

Bunun ardından dosya, Londra Emniyet Müdürlüğü’ne devredildi ve Kwiatkowski Eylül 2019 yılında gözaltına alındı.