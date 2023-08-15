Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı

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15 Ağustos 2023, 06:46 +03 Güncelleme 43 dakika önce

Rusya Merkez Bankası, 15 Ağustos'ta olağanüstü faiz toplantısı yapma kararı aldı.

Kurumdan yapılan açıklamada olağanüstü bir toplantı düzenleneceği ve ardından bir basın toplantısının gerçekleştirileceği aktarıldı.

Rusya Merkez Bankası politika faizini geçen ay bir puan artırarak yüzde 8,5'e çekmişti.

Hakkında daha fazla detayın verilmediği toplantı rubledeki hızlı değer kaybının ardından geldi.

Pazartesi günü dolar, Rusya’nın resmi para birimi ruble karşısında 101,75 seviyesine yükseldi; böylece ruble son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ancak Rusya Merkez Bankası’nın olağanüstü toplantı kararıyla faiz artışı beklentilerinin ortaya çıkması, rublenin değer kazanmasını sağladı.

Rusya Merkez Bankası’nın olağanüstü toplantı kararının ardından rublenin toparlamasıyla dolar ruble kuru 97 seviyesine kadar geriledi.

Böylece rublenin gün içi değer kazancı yüzde 1,8 oldu.

Savaş başladığından beri yüzde 25 değer kaybı

Rusya’nın Şubat 2022’deki Ukrayna’yı işgalinden beri ruble dolar karşısında yüzde 25 değer kaybetti.

Bu durumda Batı’nın uyguladığı yaptırımların büyük bir rolü var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ekonomi danışmanı olan Maxim Oreshkin, TASS haber ajansı için kaleme aldığı bir makalede rublenin değer kaybının ve enflasyonun yükselmesinin nedeni olarak Merkez Bankası’nın gevşek para politikası olduğunu aktardı.

Eğer acil toplanma kararı almasaydı kurumun bir sonraki faiz toplantısı 15 Eylül’de gerçekleşecekti.

Kuruma göre rublenin değer kaybının nedeni ülkenin cari fazlasının giderek daralıyor olması.

Ancak yüksek faizler, Ukrayna’daki savaşı finanse etmeye çalışan şirketleri ve hükümeti zorlayabilir.

Gelişmekte olan piyasalar uzmanı ekonomist Timothy Ash, Ukrayna savaşının rublenin değer kaybındaki en büyük etmen olduğunu belirtti.

Ash’e göre Batı yaptırımları yüzünden enerji ihracatından kazandığı gelirden mahrum kalması, G7’nin petrol fiyatı için devreye soktuğu tavan fiyat uygulaması ve sermeye kaçışları rublenin düşüşünde rol oynuyor.

Diğer yandan düşen kurun yanı sıra enflasyonun da yükselmesi Rusların hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor.