Arnavutluk, 'siber saldırıyla' suçladığı İran'la diplomatik ilişkilerini kesti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İran'ı 15 Temmuz'da ülkesine yönelik "büyük bir siber saldırı" düzenlemekle suçladı. Rama, Arnavutluk'un İran ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.

Rama başkent Tiran'da yaptığı açıklamada, kapsamlı bir soruşturma sonucu aldıkları kararın derhal yürürlüğe girdiğini söyledi.

Arnavutluk hükümeti İranlı diplomatlara ve elçilik personeline, ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verdi.

Rama siber saldırının neden olabileceği olayları kamu hizmetlerinin felç olması, dijital sistemlerinin silinmesi ve resmi kayıtlara gizlice erişim sağlanması, devlete ait elektronik verilerin çalınması, ülkede kaos ortamı yaratılması olarak sıraladı.