Ukrayna: Rusya'nın kontrolündeki Herson'a saldırı başlatıldı

48 dakika önce

Leo Sands, Yaroslav Lukov | BBC News

Kaynak, Getty Images

Ukrayna ordusu, işgal altındaki Herson bölgesinde başlattığı saldırılarla Rusya'nın ilk savunma hattını aştığını iddia ediyor.

Bu hamle, ülkenin güneyini Rusya'dan geri almak için Kiev'in başlattığı ve uzun zamandır beklenen saldırının bir parçası olarak görülüyor.

Ukrayna'nın haftalardır devam eden saldırıları Rusların ana ikmal yollarını kesmeyi amaçlıyor.

Rus ordusu Ukrayna'nın iddiası hakkında yorum yapmadı, ancak bir yetkili bunun "bir başka sahtelik" olduğunu söyledi.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a atadığı yetkili Sergei Aksyonov "Ukrayna birlikleri hem güneyde hem de diğer tüm yönlerde ciddi kayıplar veriyor" dedi.

Ukrayna ve Rusya'nın iddiaları bağımsız olarak doğrulanmadı.

Rusya, 24 Şubat'ta başlattığı saldırıdan bu yana Ukrayna'nın Herson bölgesinin büyük bir bölümünü işgal etmiş durumda.

Pazartesi günü Ukrayna'nın güneydeki Kakhovka operasyon grubu, Rus destekli güçlerden oluşan bir alayın Herson bölgesindeki mevzilerini terk ettiğini, destek sağlayan Rus paraşütçülerin de savaş alanından kaçtığını söyledi.

Ukrayna'dan yayın yapan Hromadske TV'ye göre, Ukrayna ordusundan üç kaynak ilk savunma hattının kırıldığını doğruladı.

Rusya: Ukrayna'nın saldırıları sivil altyapı odaklı

Ukrayna ordu sözcüsü Natalia Humeniuk ise "her askeri operasyon sessizlik gerektirir" diyerek Ukraynalıları sabırlı olmaya çağırdı.

Sözcü, "Düşmanın mühimmat depolama üslerini yok etmeye odaklandık. Geçtiğimiz hafta içinde bu üslerin 10'dan fazlası imha edildi" dedi.

Ukrayna ordusu da Pazartesi günü Telegram üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Berislav'daki birçok hedefi vurduğunu iddia etti.

Ukrayna yetkilileri, Dinyeper Nehri üzerindeki üç köprüyü yıkmak için ABD tarafından tedarik edilen Himars roket sistemlerini kullandıklarını belirtti ve bu saldırıların Herson'u işgal eden Rus güçlerinin silah ve asker takviyesini keseceğini söyledi.

Rus yayın organları da Pazartesi günü Ukrayna güçlerinin Herson bölgesindeki hedefleri vurduğunu ancak saldırıların sivil altyapıya odaklandığını bildirdi.

Rusya, işgalin ilk günlerinde Herson şehrini ve çevresindeki bölgeyi fazla direnişle karşılaşmadan ele geçirmişti.

Savaştan önce 290.000 nüfusa sahip olan Herson, Rus güçleri tarafından ele geçirilen tek bölgesel başkent ve şu anda Moskova destekli yönetime sahip.

Rus haber ajansı Tass'a göre, yetkililer Herson'un Rusya'ya resmen katılması için bir referandum yapma planlarını ilerletti ve bu da işgal altındaki güney Ukrayna'nın bazı bölümlerini Rusya'nın yasadışı olarak ilhak etmeye hazırlanıyor olabileceği yönünde ABD'nin suçlamalarına yol açtı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Zaporijya Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük santrali

Zaporijya Nükleer Santrali'ne denetim

Geçtiğimiz ay Rusya, askeri odağının artık sadece Ukrayna'nın doğusunda değil, güney bölgeleri Herson ve Zaporijya'da da olduğunu söyledi.

Pazartesi günü Zaporijya'daki Rus yetkililer, Ukrayna'dan atılan bir füzenin Zaporijya nükleer santralindeki bir yakıt deposunun çatısında delik açtığını iddia etti.

Bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Rusya Mart ayı başında Avrupa'nın en büyük nükleer santralini ele geçirmiş, burayı işletmesi için Ukraynalı personeli tutmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda hem Ukrayna hem de Rusya birbirlerini nükleer santrali bombalamakla suçladılar.