F﻿otoğraflarla: Rusya'da seferberlik merkezlerinden teslim manzaraları

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, M﻿oskova'da seferberlik merkezinde teslim anı

bir saat önce

R﻿usya lideri Vladimir Putin'in geçen Çarşamba duyurduğu seferberlik, 300 binden erkeğin yedek kuvvet olarak askere çağrılabileceği anlamına geliyor. M﻿uhalif medyaya göre seferberlik çağrısı alacakların sayısı bir milyona yaklaşabilir.

S﻿eferberlik çağrısı bir yandan ülkede binlerce gözaltının yaşandığı gösterilere yol açarken bir yandan da binlerce kişi Ukrayna'ya savaşa gönderilecekleri endişesi ile ülkeyi terk ediyor.

P﻿azartesi günü ise ajans fotoğrafçıları ülkenin farklı noktalarında seferberlik merkezlerinde yaşananları görüntülemeye başladı.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Rostov bölgesinde bulunan Bataysk şehrinde, Rus Ortodoks rahip, seferberlik emri alan kişileri toplu ayinle kutsuyor.﻿

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, A﻿skerlere bir ordu mensubu tarafından talimatlar veriliyor

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Aileler töreni gözyaşları içinde izliyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, M﻿oskova'da bir rütbeli, asker alma merkezinde duyuru yaparken görülüyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Moskova'daki seferberlik merkezinde 26 yaşındaki Aleksandır isimli erkek, askeri eğitim alacağı merkeze doğru otobüse yönlendiriliyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Askere alma merkezinde kayıtları yapılan yedekler, askeri eğitimlerinin tazeleneceği merkezlere doğru götürülüyor.

Ülkedeki muhalif medya askerlik tecrübesi olmayan, yaşı ileri olan hatta engeli bulunan kişilere dahi seferberlik çağrısı geldiğini aktarıyor.

K﻿remlin de Pazartesi günü çağrılarda bazı hataların yapıldığını kabul etti.