Fotoğraflarla: Rusya'da seferberlik merkezlerinden teslim manzaraları
Rusya lideri Vladimir Putin'in geçen Çarşamba duyurduğu seferberlik, 300 binden erkeğin yedek kuvvet olarak askere çağrılabileceği anlamına geliyor. Muhalif medyaya göre seferberlik çağrısı alacakların sayısı bir milyona yaklaşabilir.
Seferberlik çağrısı bir yandan ülkede binlerce gözaltının yaşandığı gösterilere yol açarken bir yandan da binlerce kişi Ukrayna'ya savaşa gönderilecekleri endişesi ile ülkeyi terk ediyor.
Pazartesi günü ise ajans fotoğrafçıları ülkenin farklı noktalarında seferberlik merkezlerinde yaşananları görüntülemeye başladı.
Ülkedeki muhalif medya askerlik tecrübesi olmayan, yaşı ileri olan hatta engeli bulunan kişilere dahi seferberlik çağrısı geldiğini aktarıyor.
Kremlin de Pazartesi günü çağrılarda bazı hataların yapıldığını kabul etti.
Bazı uzmanlara göre Putin'in imzaladığı bu kararname, Moskova'nın ciddi "asker kıtlığı" çektiğinin bir göstergesi.