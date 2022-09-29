Küresel Tanık Raporu: S﻿on 10 yılda 1700'den fazla çevre aktivisti öldürüldü

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Brezilya'da yerel halklar topraklarının korunmasını talep ediyor

34 dakika önce

İnsan hakları ve çevre konusunda çalışmalar yapan K﻿üresel Tanık (Global Witness) adlı uluslararası kuruluşa göre son 10 yılda 1700'den fazla çevre aktivisti öldürüldü.

Bu, her iki günde bir kişiye tekabül ediyor.

B﻿u aktivistlerin ülkelerinde madencilik, petrol sondajı ve kerestecilik gibi faaliyetleri durdurmaya çalışırken öldürüldüğü belirtiliyor.

R﻿apora göre en çok ölüm Brezilya ve Kolombiya'da kaydedildi.

Ancak araştırmacılar bu verilerin ülkelerdeki şiddeti yeterince yansıtmadığını aktarıyor.

Çevre aktivistlerine karşı ölümcül saldırıların en çok Latin Amerika'da gerçekleştiği ifade ediliyor.

H﻿aziran'da Amazon yağmur ormanlarında kaybolan ve daha sonra ölü bulunan İngiliz gazeteci Dom Phillips ile Brezilyalı uzman Bruno Pereira vakası bölgedeki sorunun ciddiyetine dikkat çekmişti.

A﻿raştırma, başta Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Honduras olmak üzere cinayetlerin yüzde 68'inin Latin Amerika'da meydana geldiğini tespit ediyor.

Ö﻿ldürülenlerin büyük bir kısmının topraklarını madencilik, petrol sondajları, kerestecilik faaliyetleri ve hidroelektrik santrallerinden korumaya çalışan yerli halk olduğu aktarılıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Honduras'ta Berta Caceres'in ölümünü yüzlerce kişi protesto etti

A﻿raştırmacılar, Ukrayna'daki savaşın ardından dünyada fosil yakıt çıkarma faaliyetlerinin yoğunlaşacağını ve kampanyacıların üzerindeki baskının artmaya devam edeceğini düşünüyor.

Yalnızca 2﻿021 yılında 200 aktivistin öldürüldüğü aktarılıyor. Bu, haftada 4 kişinin öldüğü anlamına geliyor.

K﻿üresel Tanık'tan Shruti Suresh, "Dünyada doğal kaynaklar üzerindeki baskı artıyor ve bu özellikle Brezilya'daki Amazon bölgesinde hissediliyor" diyor.

K﻿üresel Tanık raporuna göre Brezilya'daki ölümlerin yüzde 85'i Amazon bölgesinde gerçekleşti.

S﻿uresh sözlerine şöyle devam ediyor:

"﻿Bu bir toprak eşitsizliği meselesi. Aktivistler topraklarını savunuyorlar. Toprak ve doğal kaynaklarını kullanmak isteyen giderek büyüyen baskıcı bir hareket var. Özellikle yerel halkların sesi bastırılıyor."

K﻿olombiya vakası

Kaynak, Küresel Tanık Fotoğraf altı yazısı, Oscar Sampayo Kolombiya'da kaya gazı enerjisi karşıtı bir aktivist

K﻿olombiyalı insan hakları aktivisti Oscar Sampayo, 2021'de bir eylem sırasında üç yakın arkadaşının öldürülmesine şahit oldu.

K﻿aya gazı çıkarılmasına karşı kampanyalar yapan Sampayo, bir süredir Magdalena Medio bölgesinde bu işlemin yerel halk ve çevre üzerindeki etkilerini kaydediyor.

S﻿ampayo, Ukrayna'daki savaşın etkilerinin Kolombiya'da bile hissedildiğini söylüyor.

B﻿BC'ye konuşan Sampayo, "Kömür, petrol ve doğal gaz artık Rusya'dan tedarik edilemediği için Kolombiya gibi ülkeler üzerindeki baskı insan hakları ihlalleri göz ardı edilerek artıyor" diyor.

Sampayo, K﻿olombiya'daki yeni hükümetin çevre konusunda daha hassas olmayı taahhüt ettiğini ancak bir süredir çevre aktivistlerine karşı saldırıların arttığını söylüyor ve sözlerine devam ediyor:

"﻿Doğayı savunan dostlarımıza karşı suikastlar, sürgünler ve saldırılar moralimi bozuyor ama Kolombiya'dan ayrılmayı düşünmedim."

K﻿üresel Tanık raporuna göre 2018'den bu yana çevre aktivistlerine saldırıların sayısı artıyor.

B﻿azı vakalarda suç ve uyuşturucu çetelerinin de rolü var.

Ö﻿rneğin 2021 yılında Meksika'da 54 ölüm gerçekleşti. Büyük çaplı madencilik faaliyetlerine karşı çıkanların yanı sıra yasa dışı madencilik yapan uyuşturucu çetelerinin de bu sayıda payı var.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Peru'da yerel halk lideri Herasmo Garcia Grau öldürülmüştü

2﻿021'in önemli bulguları

D﻿ünyada her hafta çevre aktivistliği yapan 4 kişi öldürüldü.

B﻿rezilya ve Hindistan'da ölümcül saldırıların sayısı yükseldi. Kolombiya ve Filipinler'de ise düşüş kaydedildi.

A﻿frika'da 10 ölüm kaydedildi. Bunların büyük bir kısmı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. 8 ölüm Virunga Milli Parkı'nda meydana geldi.

Hindistan'da 3, Meksika'da 4 olmak üzere 2021'de 12 toplu cinayet vakası gerçekleşti.

Nikaragua'da suç örgütleri, Miskitu ve Mayangna halklarına karşı sistematik bir saldırı gerçekleştirdi ve 5 aktivisti öldürdü.

K﻿ampanyacılar ümitli

Son yıllarda ö﻿lüm sayısındaki yükselişe rağmen kampanyacılar ilerleme kat edildiğine inanıyor.

H﻿onduras'ta eski bir enerji yetkilisi 2016'da aktivist Berta Caceres'i öldürmekten 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ö﻿te yandan 2021'de Escazú adlı yeni bir anlaşma yürürlüğe girdi. B﻿u, Latin Amerika ve Karayip bölgesi'nde uygulanan ilk çevre ve insan hakları anlaşması.

Anlaşmaya göre bölgedeki ülkeler çevre aktivistlerine uygulanan şiddet vakalarını incelemek ve engellemek için çalışmalar yapmakla yükümlü.

Avrupa Birliği ise şirketleri tedarik zincirlerinde meydana gelen insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmak için yeni bir plan geliştiriyor.