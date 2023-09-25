Fransa Nijer'deki büyükelçisini ve askerlerini geri çekiyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Nijer'de Fransa karşıtı bir gösteride "Fransa ordusu buradan çekil" yazan bir pankart, 16 Eylül 2023, Niamey.

bir saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Temmuz ayındaki darbenin ardından askeri cuntanın yönettiği Nijer'deki büyükelçisini geri çekeceğini ve ülkeyle askeri iş birliğini sonlandıracağını açıkladı.

Macron, "Büyükelçimizi geri çekme kararı aldık. Önümüzdeki saatlerde büyükelçi ve birkaç diğer diplomatımız Fransa'ya geri dönecek" dedi.

Ülkeyle olan askeri iş birliğinin de sona erdiğini açıklayan Macron, Fransız askerlerin gelecek aylarda Nijer'den ayrılacağını ifade etti.

Nijer'deki cunta yönetimi kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek; "Bugün Nijer'in egemenliğine doğru atılan bu yeni adımı kutluyoruz" açıklamasını yaptı.

Batı Afrika'da, denize kıyısı bulunmayan ülkede yaklaşık 1500 Fransız askeri bulunuyor.

Eski bir Fransız sömürgesi olan ülkedeki askeri darbenin ardından yapılan cunta yanlısı gösterilerde, Fransa'nın ülkedeki varlığı da protesto ediliyordu.

Askerlerini geri çekmesi Fransa'nın Afrika'nın Sahil (Sahel) bölgesindeki İslamcı militanlarla mücadelesine ve bölgedeki etkisine de darbe vurmuş olacak.

Fotoğraf altı yazısı, Sahil (Sahel) Bölgesi

Fransız TF1 ve France 2 televizyonlarında konuşan Macron, halen darbe yönetiminin "esir tuttuğu" Nijer'in seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Barzoum'u "tek meşru otorite" olarak tanıdığını ve kararını Barzoum'a ilettiğini belirtti.

Macron, Barzoum'un yaptığı cesur reformlar ve süregiden etnik hesaplaşmalar nedeniyle askeri darbe ile hedef alındığını belirtti.

Birçok Batı Afrika ülkesi son dönemde askeri darbelere sahne oldu. Burkino Faso, Gine, Mali, Çad, Nijer ve son olarak Ağustos ayında Gabon'da askerler yönetimi ele geçirdi.

Eski Fransız sömürgelerinin bulunduğu bölgede son yıllarda yerel siyasilerin Paris'i "neo- kolonyal politikalar" izlemekle suçlamasıyla da birlikte, Fransa karşıtı hava büyüyordu. Fransa ise bu suçlamaları reddediyor.

Batılı ülkeler, Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in bölgede "artan varlığından" endişe ettiklerini de belirtiyor.

26 Temmuz'daki darbeyle yönetimi ele geçiren askeri liderler, Fransız büyükelçi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saatlik süre vermiş ancak Fransa bu emre uymayı reddetmişti.

Cunta yönetimi son olarak Fransız uçaklarının ülkenin hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı.

Bölgesel havayolu güvenliği kuruluşu ASECNA da ülkenin hava sahasının "Fransız ya da Fransa Havayolları tarafından kullanılan uçaklar hariç tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğunu" duyurdu.

Air France ise Fransız haber ajansı AFP'ye Nijer üzerinden uçmadığı bilgisini verdi.