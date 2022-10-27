P﻿utin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana yaptığı ilk nükleer tatbikatı izledi

Kaynak, Kremlin

bir saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin gerçekleştirdiği yıllık nükleer tatbikatı izledi. Rusya, sekizinci ayını geride bırakan Ukrayna savaşı sırasında ilk kez bir nükleer tatbikat gerçekleştirmiş oldu.

Tatbikat, Rusya ile Batı ile arasındaki nükleer silah tartışmalarının yaşandığı bir dönemde yapıldı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında kuzey kutup bölgesindeki Rusya'nın Uzak Doğusu’ndan balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığı belirtildi.

ABD ve Rusya arasında imzalanan 'New Start' (Yeni bir Başlangıç) anlaşması kapsamında Washington yönetimi de tatbikat kapsamında bilgilendirildi.

Rusya, bir süredir uluslararası kamuoyunda Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanabileceği yönünde ispatlanmamış iddialar ortaya atıyor.

“Kirli bombalar” geleneksel bombaların içerisine radyoaktif maddeler yerleştirilerek hazırlanan düzenekler. Batılı ülkeler Rusya’nın iddialarını yalanlıyor.

Kiev yönetimi ise Rusya’nın söz konusu iddialarıyla, kendisinin gerçekleştireceği bir saldırıya zemin hazırladığını savunuyor.

Kaynak, Kremlin

Rusya, en son nükleer tatbikatını Ukrayna’nın işgalinden beş gün önce gerçekleştirmişti.

Amerikan askeri yetkilileri, yapılan bu son tatbikat öncesinde kendilerine yapılan bildirimde Rusların silah kontrol yükümlülüklerine uyduklarına dikkat çekti.

NATO da “Steadfast Noon” adı verilen kendi nükleer tatbikatını Avrupa’nın kuzeybatısında yapıyor. NATO tarafından yapılan açıklamada 14 ülkenin katıldığı tatbikatın, Belçika, Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus devlet televizyonunda tatbikatın amacınının, “düşmanların olası nükleer saldırılarına cevap olarak, Rusya’nın yapacağı büyük nükleer saldırıya hazırlık yapmak” olduğunu söyledi.

Kremlin, tatbikat kapsamında Moskova'nın yaklaşık 800 km kuzeyinde yer alan Plesetsk kozmodromundan kıtalararası bir Yars balistik füzesinin; Barents Denizi’nden de Kamçatka bölgesindeki bir test alanına Sineva balistik füzesinin fırlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, “Tüm füzeler hedeflerine ulaştı” denildi.

Rus devlet televizyonu ise Putin’in tatbikatı izlediği anları yayımladı. Ayrıca Putin’in bölgesel istihbarat servislerine yönelik yaptığı ve Ukrayna hakkında “kirli bomba” iddialarını tekrarladığı konuşması da yayında gösterildi.