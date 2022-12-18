İran'daki protestoları destekleyen oyuncu Taraneh Alidoosti tutuklandı

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29 dakika önce

İran'ın en tanınmış aktrislerinden Taraneh Alidoosti, hükümet karşıtı göstericilerle dayanışma içinde olduğunu açıklamasının ardından tutuklandı.

Devlet medyası, Alidoosti'nin ülkeyi etkisi altına alan protesto hareketi hakkında "yalan haber yaymak" suçlamasıyla dün gözaltına alındığını duyurdu.

Alidoosti geçen hafta Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, protestolara katıldığı gerekçesiyle yapılan ilk idamı kınamıştı.

38 yaşındaki oyuncu daha çok, Oscar ödüllü Satıcı filmindeki rolüyle tanınıyor.

BBC Farsça Servisi, Bir grup sinemacı ve Aldoosti'nin arkadaşları ile babasının bu sabah saatlerinden bu yana Tahran'daki Evin Cezaevi önünde toplandığını ve oyuncunun serbest bırakılmasını talep ettiklerini duyurdu.

Geçen ay da ülkenin önde gelen iki aktristi Hengameh Ghaziani ve Katayoun Riahi, kamuoyu önünde hükümet karşıtı protesto gösterilerine destek vermeleri sonrası, İran yetkililerine karşı komplo kurma suçlamasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak, BBC Farsça Servisi Fotoğraf altı yazısı, Alidoosti'nin arkadaşları ve sinemacılar Evin Cezaevi önünde toplandı

İdama ses çıkarmayan uluslararası örgütleri kınadı

Alidoosti, Instagram paylaşımında, Mohsen Shekari'nin idamına karşı ses çıkarmayan uluslararası örgütleri kınamıştı.

Shekari, Eylül ayında Tahran'da bir caddeyi kapatmak ve paramiliter Besic güçlerine mensup bir görevliyi bıçakla yaralamakla suçlanan "isyancı" olarak protestolarla bağlantılı idam edilen ilk kişi olmuştu.

Alidoosti, "Adı Mohsen Shekari idi. Bu katliamı seyreden ve harekete geçmeyen her uluslararası kuruluş insanlığın yüz karasıdır" diye yazdı.

Devlet haber ajansı IRNA'nın Telegram hesabındaki bir paylaşıma göre oyuncu, "iddiaları doğrultusunda herhangi bir belge" sunamadığı için polis tarafından tutuklandı.

Sekiz milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı bir süre önce kapatıldı.

İran'ın en başarılı aktrislerinden biri olarak görülen Alidoosti, Asghar Farhadi'nin yönettiği ve 2016'da Yabancı Dilde En İyi Uzun Metraj Film dalında Akademi Ödülü kazanan Satıcı filminde rol almıştı.