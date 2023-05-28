Erdoğan'a dünyadan tebrik mesajları: Putin, 'Zaferiniz Türk halkının bağımsız dış politikanıza verdiği desteğin açık kanıtı' dedi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin

28 Mayıs 2023, 22:32 +03 Güncelleme bir dakika önce

Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52 oyla yeniden göreve seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik mesajları geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti. Putin, “Zaferiniz Türk halkının, sizin bağımsız dış politikanıza verdiği desteğin açık kanıtıdır” dedi.

Putin ayrıca Erdoğan’a, Rusya-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesindeki “kişisel katkısından ötürü” teşekkür etti

Erdoğan'ı Twitter'dan tebrik eden ilk lider ise Katar Emiri Tamim bin Hamad es-Sani oldu.

Katar Emiri, “Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferin için seni tebrik ederim ve yeni döneminde başarılar dilerim” dedi ve “iki ülkenin güçlü ilişkilerinin daha da gelişmesi” temennisinde bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da, Erdoğan'ı "tartışılmaz zaferi" için tebrik etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun mesajı, Twitter’dan Dışişleri Bakanı Yvan Gil aracılığıyla paylaşıldı. Maduro mesajında, Türkiye halkını seçim gününde gösterdiği nezaket ve katılımdan dolayı tebrik etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Erdoğan’ı tebrik etti, “İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Taliban'dan tebrik mesajı

Taliban da Twitter’dan tebrik mesajı yayınladı. Taliban yönetimi altındaki Afganistan’ın başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve “kardeş Türkiye halkını” tebrik etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter’dan yaptığı paylaşımında Erdoğan’ı tebrik etti, “Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.