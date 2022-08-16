İskoçya'da ücretsiz regl ürünleri yasasını uygulayacak ilk memurun erkek olması tartışma yarattı

Kaynak, GRAINGER PR Fotoğraf altı yazısı, Jason Grant, Tayside'da ücretsiz regl ürünlerine ilişkin yasanın uygulanmasına yardımcı olmak için işe alındı.

bir saat önce

Kadınlar için regl ürünlerinin kamu kurumları tarafından ücretsiz sunulmasını yasalaştıran ilk ülke olan İskoçya'da, Regl Ürünleri Yasası'nın uygulanması konusunda verilen yeni bir karar tartışma yarattı.

İskoçya'nın Tayside bölgesinde kanunun uygulanmasına öncülük etmek üzere ilk kez açılan Regl Haysiyet Memuru poziyonuna bir erkeğin atanması eleştiriliyor.

Çek tenis yıldızı Martina Navratilova kararı "absürt" olarak nitelendirirken, İngiliz aktris Frances Barber olayın "sinir bozucu" olduğunu söyledi.

Köşe yazarı ve kadın hakları savunucusu Susan Dalgety, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bir erkeği ülkenin regl haysiyet memuru (korkunç bir unvan) olarak atamanın iyi bir fikir olduğunu kim düşünür ki, hiçbir fikrim yok" dedi.

Göreve atanan Jason Grant'in yeni yasa hakkında farkındalığı artırmak ve İskoç hükümeti fonlarının uygun şekilde tahsis edilmesini sağlamak için okullar, fakülteler ve daha geniş toplulukları kapsayan bölgesel bir kampanya yürütmesi bekleniyor.

"Regl haysiyeti memuru" iş ilanında uygun adayın "başta regl olan gençler olmak üzere, kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan geniş bir yelpazede toplulukların katılımını sağlama ve güçlendirme konusunda başarılı bir deneyime" sahip olması gerektiği belirtiliyor. "Regl haysiyeti çalışma grubu," birlikte çalışacağı Grant'in iş için en güçlü aday olduğunu açıkladı. Grubun sözcüsü, "Bu pozisyon, Tayside'da birkaç yıldır hız kazanan, her cinsiyetten, yaştan ve çevreden tutkulu bir grup insan tarafından yönetilen harika bir çalışmaya dayanıyor" diyor ve ekliyor: "Kültürü değiştirecek, tartışmayı teşvik edecek ve regl konusundaki önyargıları kaldıracak bu önemli çalışmanın bölge genelinde sunulması için sabırsızlanıyoruz." Sözcü, Grant'in atanmasıyla ilgili tartışmalar hakkında yorum yapmayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak, PA Media

Grant daha önce Imperial Tobacco adlı tütün şirketinde müşteri yöneticisi olarak çalıştı. Daha sonra kendi işini kurdu. Antrenörlük de yaptı. Son dönemde Dundee ve Angus Okulu'nda sağlık ve refah memuru olarak görev yaptı. Regl haysiyet memuru pozisyonu 24 aylık bir görev olarak açılmış ve yıllık maaşının 36 bin 126 sterlini bulacağı açıklanmıştı. Poziyon, İskoç hükümeti tarafından finanse ediliyor. İskoçya'da Pazartesi günü regl ürünlerinin belediyeler ve eğitim kurumları tarafından ücretsiz sağlanması hakkını koruyan yeni yasa yürürlüğe girdi.